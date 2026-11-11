Pep Guardiola vor Unterschrift bei US-Team?

Hammer-Gerücht in der Fußball-Welt: Wandert Pep Guardiola in die USA ab?

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Nach seinem Abschied von Manchester City im Sommer steht der 55-jährige Star-Trainer laut "The Athletic" ganz oben auf dem Wunschzettel des US-Fußballverbands.

Der Grund für das Trainer-Beben: Mauricio Pochettino wird als Nachfolge-Kandidat für Michael Carrick bei Manchester United gehandelt. Macht Pochettino den Weg frei, will die US-Auswahl Peps spektakulären Unterschrift-Deal einsacken.

Skepsis trotz US-Schwärmerei

Ob der Spanier tatsächlich seinen ersten Job als Nationaltrainer annimmt, bleibt abzuwarten. Im US-Kader fehlen die ganz großen Weltstars vom Kaliber eines Messi, Lewandowski oder Haaland. Erst Jahresanfang erteilte Guardiola Italien-Boss Giovanni Malagò eine Absage. "Pep war ehrlich. Er hat sich eine Auszeit genommen, auch aus familiären Gründen. Aber wenn er etwas gemacht hätte, dann hätte er es mit uns gemacht", sagte Malagò zu "La Repubblica".

Dennoch hat Pep ein Herz für Amerika: 2012 verbrachte er ein Jahr in New York und lobte 2024 schwärmerisch das riesige Potenzial sowie die perfekte Infrastruktur für ein Langzeitprojekt. Bereits nach der WM 2022 gab es erste Gespräche – nun könnte der Deal heiß werden. Praktischer Nebeneffekt: Da die nächsten US-Pflichtspiele erst im März steigen, bliebe Pep sogar noch etwas Pause.