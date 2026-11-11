Tierschutz-Debatte
Peta fordert Stadion-Verbot für Eintracht-Maskottchen Attila
Die Tierschutzorganisation PETA fordert den Ruhestand für Attila. Wie "Bild" berichtet, gehen beim deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt immer wieder entsprechende Anfragen der Tierschützer ein. Laut PETA seien Kulisse und Lärm eine zu große Belastung für das alternde Tier.
Adler-Drohne oder Hologramm
Als Alternative schlägt die Organisation eine Adler-Drohne oder ein Hologramm vor und plädiert für einen generellen Verzicht auf lebende Tiere im Stadion.
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Frankfurt: Tierwohl an erster Stelle
Eintracht Frankfurt – wo in der Vergangenheit auch ÖFB-Legionäre und österreichische Trainer im Blickpunkt standen – sieht jedoch keinen Grund, an der Tradition zu zweifeln. Der Klub betont, dass behördliche Auflagen streng eingehalten werden und das Tierwohl an erster Stelle steht.
Zudem liefen die wiederkehrenden Gespräche mit PETA stets entspannt ab. Ein künstliches Maskottchen kommt für den Verein kaum infrage, da Attila fest zur Klubidentität gehört.
Attila muss keine Kunststücke vorführen
Dem Adler geht es nach Vereinsangaben gut. Da er von klein auf an Menschen gewöhnt ist und Steinadler ein wenig ausgeprägtes Gehör besitzen, mache ihm die Kulisse nichts aus.
Vor dem Anpfiff dreht Attila auf dem Arm von Falkner Norbert Lawitschka eine Ehrenrunde, ehe er sich in ein geräumiges Gehege im Transporter zurückzieht, um ungestört zu fressen. Lediglich nach Siegen feiert er noch einmal kurz mit dem Team auf dem Rasen.
Kunststücke oder Freiflüge muss Attila nicht vorführen – Zwischenfälle wie bei Benfica Lissabon, wo der dortige Adler Vitória mehrfach entkam, gab es in Frankfurt nie.
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