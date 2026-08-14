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Erstmals seit 2010

USA: 3 Hinrichtungen in nur 8 Stunden

Eine Hinrichtungskammer mit Liege und weißen Lederriemen in einem blau gestrichenen Raum.
© Getty Images
Erstmals seit 2010 sind in den USA drei Hinrichtungen an einem einzigen Tag vollzogen worden.
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Das Todesurteil wurde am Donnerstag an wegen Mordes verurteilten Männern in den Bundesstaaten Tennessee, Oklahoma und Alabama vollstreckt. In allen drei Fällen wurde eine Gift-Injektion verabreicht.

In Nashville im US-Bundesstaat Tennessee wurde nach Angaben der Strafvollzugsbehörde der 66 Jahre alte Anthony Hines hingerichtet, weil er im Jahr 1985 ein Zimmermädchen getötet hatte. Es war die erste Vollstreckung der Todesstrafe in dem südlichen Bundesstaat, seit im Mai der Versuch gescheitert war, das Todesurteil im Fall eines anderen Häftlings zu vollstrecken. Damals wurde die Hinrichtung abgebrochen, weil keine geeignete Vene gefunden werden konnte.

Im Bundesstaat Oklahoma wurde der Staatsanwaltschaft zufolge der 70 Jahre alte Carlos Cuesta-Rodriguez für den Mord an seiner Lebensgefährtin im Jahr 2003 hingerichtet. Im Bundesstaat Alabama starb nach Behördenangaben der 42 Jahre alten Jeremy Williams durch eine Giftspritze. Er war wegen der Vergewaltigung und Ermordung eines fünf Jahre altes Mädchens verurteilt worden.

Heuer bereits 22 Hinrichtungen

Drei Hinrichtungen an einem einzigen Tag hatte es zuvor laut dem US-Informationszentrum zur Todesstrafe seit 2010 nicht mehr gegeben. Heuer wurden damit bereits 22 Menschen in US-Gefängnissen hingerichtet, allein zwölf davon in Florida. Von den 50 US-Bundesstaaten haben 23 die Todesstrafe abgeschafft, in drei weiteren gilt ein Moratorium. US-Präsident Donald Trump hat dazu aufgerufen, die Todesstrafe häufiger zu verhängen.

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