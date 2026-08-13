Rom wird Autofrei! Spanische Treppe wird zur Fußgängerzone

Mehr Platz für Fußgänger, weniger Autos: Rund um die berühmte Piazza di Spagna in Rom steht eine große Neugestaltung bevor. Die Stadt investiert dafür 1,6 Millionen Euro.

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Die Piazza di Spagna, eines der bekanntesten Wahrzeichen Roms, soll künftig deutlich stärker den Fußgängern gehören. Bis zum ersten Halbjahr 2027 will die Stadt mehrere Bereiche rund um die Spanische Treppe neu gestalten und den Autoverkehr weiter zurückdrängen.

Mehr Platz für Touristen

Eine der wichtigsten Änderungen betrifft die Piazza di Spagna selbst. Die Fußgängerzone wird erweitert und künftig auch den Bereich zwischen der Colonna dell'Immacolata Concezione und der Fassade des Palazzo di Propaganda Fide umfassen.

Damit soll verhindert werden, dass Autos und Motorräder unerlaubt in den Bereich fahren oder dort parken. Eine Abgrenzung aus Sampietrini mit Travertineinfassung soll die neue Fußgängerzone schützen.

Auch der historische Straßenbelag wird aufwendig instand gesetzt. Gleichzeitig sollen die Gehwege verbreitert werden. Dafür sind Basaltplatten und Granitborde vorgesehen.

Dieser Platz wird komplett autofrei

Noch weitreichender fällt der Umbau an der Piazza Mignanelli aus. Der gesamte Platz soll dauerhaft zur Fußgängerzone werden.

Damit will Rom die verschiedenen bereits für Autos gesperrten Bereiche im historischen Zentrum stärker miteinander verbinden. Für Besucher soll dadurch ein zusammenhängender Fußgängerbereich rund um die Piazza di Spagna entstehen.

Auch diese Straße wird schmaler

Auch die Via di Propaganda bekommt ein neues Gesicht. Die Fahrbahn soll auf 3,90 Meter reduziert werden. Dadurch entsteht auf beiden Seiten mehr Platz für Fußgänger.

Besonders die Seite vor dem Palazzo di Propaganda Fide soll aufgewertet werden. Die historische Fassade von Francesco Borromini soll dadurch besser zur Geltung kommen. Der Gehweg wird zudem mit historischen Pollern geschützt. Auf der Fahrbahn soll das typische römische Pflaster aus Sampietrini wiederhergestellt werden.

Weitere Straße wird für Autos gesperrt

Auch der letzte Abschnitt der Via della Vite soll für den Fahrzeugverkehr geschlossen werden. Damit soll die Fußgängerverbindung rund um die Piazza di Spagna weiter ausgebaut werden.

Die neue Verkehrsführung wird an die römische ZTL A1, also die verkehrsbeschränkte Zone, angepasst. Die Zufahrt soll über die Kontrollstelle in der Via di Propaganda erfolgen, die Ausfahrt über die Via dei Due Macelli in Richtung Via Francesco Crispi sowie Via Capo le Case–Via della Mercede.

1,6 Millionen Euro für das Projekt

Insgesamt stellt Rom 1,6 Millionen Euro für die Neugestaltung bereit. Das Geld stammt aus einer Anpassung des städtischen Haushalts und wird für Planung und Umsetzung der Arbeiten verwendet.

Das Ziel der Stadt: mehr Platz für Fußgänger, weniger Verkehr und eine bessere Präsentation der historischen Gebäude und Plätze rund um eines der meistbesuchten Wahrzeichen Roms. Die Arbeiten sollen bis zum ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden.