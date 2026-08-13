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Liegen-Hammer

DIESE Nation reserviert am häufigsten mit Handtüchern

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© Getty Images
Kaum geht die Sonne auf, beginnt in vielen Hotels der Kampf um die besten Pool-Liegen. Handtücher werden platziert, während die Besitzer noch gemütlich beim Frühstück sitzen – doch wer ist wirklich am fleißigsten beim Reservieren? Spoiler: Es sind nicht die Deutschen.
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Wer sind die größten Liegen-Blockierer Europas? Eine YouGov-Befragung liefert eine überraschende Antwort: Italiener und Franzosen greifen besonders häufig zur Handtuch-Methode.

Jeweils 45 Prozent der Befragten aus diesen beiden Ländern gaben an, schon einmal eine Sonnenliege mit einem Handtuch reserviert zu haben. Bei den Deutschen waren es 38 Prozent. Noch zurückhaltender zeigen sich die Briten: 33 Prozent haben laut Umfrage schon einmal auf diese Weise einen Platz am Pool gesichert.

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Deutsches Klischee hält sich hartnäckig

Obwohl die Deutschen bei der tatsächlichen Nutzung der Handtuch-Taktik nicht an der Spitze liegen, ist das Klischee vom deutschen Liegen-Reservierer offenbar kaum totzukriegen.

51 Prozent der Deutschen verbinden das Blockieren von Sonnenliegen mit ihren eigenen Landsleuten. Auch in Großbritannien hält sich das Bild: 46 Prozent denken dabei vor allem an deutsche Urlauber.

In anderen europäischen Ländern ist die Verbindung deutlich schwächer. Dort bringen nur fünf bis 17 Prozent der Befragten die umstrittene Pool-Taktik hauptsächlich mit Deutschen in Verbindung.

Pool-Regel sorgt für Frust

© Getty Images/Bloomberg Creative Photos

Beliebt ist das Handtuch-Spiel allerdings fast nirgendwo. Je nach Land halten 60 bis 82 Prozent der Befragten das Reservieren von Sonnenliegen für nicht akzeptabel.

Trotzdem dürfte die Situation vielen Urlaubern bekannt vorkommen: Mehr als die Hälfte berichtet, schon einmal keine freie Liege gefunden zu haben, weil andere Plätze bereits mit Handtüchern blockiert hatten.

Der tägliche Kampf um den besten Platz am Pool dürfte damit auch weiterhin für ordentlich Urlaubsfrust sorgen – und das deutsche Liegen-Klischee wohl noch lange nicht verschwinden.

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