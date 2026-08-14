Waldbrände: Kroatien-Urlauber auf der Flucht

- Ein unkontrolliert lodernder Waldbrand hat in der Nacht auf Freitag in Kroatien den beliebten Touristenort Lokva Rogoznica bedroht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

inheimische und Urlauber seien aus dem Ort an der Adriaküste evakuiert worden, hieß es in kroatischen Medienberichten. Die Flammen hätten bereits erste Häuser zerstört. Die Feuerwehr schätzte die Lage als "äußerst besorgniserregend" ein.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Das von Windböen immer wieder angefachte Feuer fraß sich den Berichten zufolge zunächst durch Kiefernwälder und Vegetation - und drang dann bis an die Ortsgrenze von Lokva Rogoznica heran. Auf Video- und Fotoaufnahmen waren riesige Flammen unmittelbar an den ersten Häusern zu sehen. Der Schaden sei bereits jetzt "beträchtlich", berichtete der öffentlich-rechtliche Fernsehsender HRT.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Lage sei "äußerst besorgniserregend", sagte Feuerwehrchef Slavko Tucakovic im Fernsehen. Es seien rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz. "Es wird eine schwierige Nacht." Die Straße entlang der Adriaküste wurde in der betroffenen Gegend für den Verkehr gesperrt. Für die aus Lokva Rogoznica evakuierten Menschen wurde laut HRT eine Sporthalle in der nahe gelegenen Stadt Omis als Notunterkunft geöffnet.