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Touristenort evakuiert

Waldbrände: Kroatien-Urlauber auf der Flucht

Großes Feuer am Berghang über einer kroatischen Stadt bei Nacht.
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- Ein unkontrolliert lodernder Waldbrand hat in der Nacht auf Freitag in Kroatien den beliebten Touristenort Lokva Rogoznica bedroht.
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inheimische und Urlauber seien aus dem Ort an der Adriaküste evakuiert worden, hieß es in kroatischen Medienberichten. Die Flammen hätten bereits erste Häuser zerstört. Die Feuerwehr schätzte die Lage als "äußerst besorgniserregend" ein.

Das von Windböen immer wieder angefachte Feuer fraß sich den Berichten zufolge zunächst durch Kiefernwälder und Vegetation - und drang dann bis an die Ortsgrenze von Lokva Rogoznica heran. Auf Video- und Fotoaufnahmen waren riesige Flammen unmittelbar an den ersten Häusern zu sehen. Der Schaden sei bereits jetzt "beträchtlich", berichtete der öffentlich-rechtliche Fernsehsender HRT.

Die Lage sei "äußerst besorgniserregend", sagte Feuerwehrchef Slavko Tucakovic im Fernsehen. Es seien rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz. "Es wird eine schwierige Nacht." Die Straße entlang der Adriaküste wurde in der betroffenen Gegend für den Verkehr gesperrt. Für die aus Lokva Rogoznica evakuierten Menschen wurde laut HRT eine Sporthalle in der nahe gelegenen Stadt Omis als Notunterkunft geöffnet.

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