Digitalks: So wird NÖ KI-betriebsfit

KI als Helfer im Büro: Rund 450 Unternehmer holten sich bei den "Digitalks on Tour" Tipps. Die Reihe geht 2027 weiter.

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Letzter Stopp in Tulln: Im Haus der Digitalisierung drehte sich am Mittwoch Abend alles um KI-Agenten, die Routinearbeiten übernehmen und Mitarbeiter entlasten sollen. Land, Wirtschaftskammer NÖ und Haus der Digitalisierung luden 2026 zu vier Terminen in Melk, Krems, Neunkirchen und Tulln.

Experten von Ernst & Young, Onlim, kimatik und Alpha Intelligence zeigten an Beispielen, wie intelligente Assistenten im Backoffice und im Recruiting helfen und Firmenwissen sichern. WIFI und TIP informierten über Weiterbildung und Förderungen.

v.l. Markus Aulenbach (WKO), Marc Isop (Onlim), Maurice De Bock (Alpha Intelligence), Anna Kofler (kimatik), Benjamin Braun (Alpha Intelligence), Thomas Laner (Ernst & Young), Martin Nowak (WIFI), Lukas Reutterer (ecoplus Digital GmbH) © ecoplus

Praxis statt Theorie

Die Geschäftsführer Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer unisono: "Unser Ziel ist, den Unternehmen nicht nur neue Technologien vorzustellen, sondern ihnen auch Orientierung zu geben, wie daraus konkrete Lösungen für den eigenen Arbeitsalltag entstehen."

Markus Aulenbach von der WKNÖ-Bezirksstelle Tulln: "Für kleine und mittlere Unternehmen zählt vor allem, dass sich neue Technologien im täglichen Betrieb bewähren."

Die Tour geht weiter

Wegen des Erfolgs gibt es 2027 wieder vier Termine. Los geht es am 28. Jänner in Amstetten, dann folgen Waidhofen an der Thaya und Schwechat. Das Finale steigt im Herbst in Tulln. Infos: www.virtuelleshaus.at und www.tip-noe.at