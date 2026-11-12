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Merry Kissmas!

Café Mozart lädt am 26. November zum größten Kussevent Wiens

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© Getty Images
Ein riesiger Mistelzweig, Weihnachtsmusik und ganz viele Bussis: Am 26. November lädt das Café Mozart zum Kussevent "Merry Kissmas" auf den Albertinaplatz. Dazu gibt’s Punsch für den guten Zweck.
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Die Geschenklisten werden länger, der Kalender voller – höchste Zeit, zwischendurch ein bisschen Platz für Romantik zu machen. Eine passende Gelegenheit gibt’s Ende November mitten in Wien: Unter dem Motto "Meet me under the mistletoe" lädt das Café Mozart zu einem Abend, an dem das Küssen ausdrücklich erwünscht ist.

Am Donnerstag, 26. November 2026, ab 18 Uhr soll der Albertinaplatz direkt vor dem Kaffeehaus zum Treffpunkt für alle werden, die die Liebe feiern möchten. Angekündigt wird "Merry Kissmas" vom Veranstalter als größtes Kussevent Wiens.

Fünf Meter hoher Mistelzweig als Kusskulisse

Ein kleiner Zweig über der Tür? Für diesen Abend darf es etwas mehr sein: Ein rund fünf Meter hoher, festlich beleuchteter Mistelzweig-Bogen bildet die Kulisse für die weihnachtlichen Bussis. Mit Blick auf die Albertina dürfte dabei auch das eine oder andere Foto fürs gemeinsame Album entstehen.

Eingeladen sind nicht nur frisch Verliebte und langjährige Paare, sondern auch Freunde und Familien. Die Idee dahinter: gemeinsam ein Zeichen für mehr Liebe und Miteinander setzen.

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"Heiße Liebe" für den guten Zweck

Auch das Getränkeangebot passt zum Motto: Neben Glühwein wird "Heiße Liebe"-Punsch ausgeschenkt. Die winterlichen Drinks und weiteren Köstlichkeiten vom Bioweingut Urbanihof werden gegen eine freiwillige Spende zugunsten von "Licht ins Dunkel" angeboten.

So lässt sich beim Anstoßen auch etwas Gutes tun – und zwischen zwei Bussis bleibt Zeit, sich mit einem heißen Getränk aufzuwärmen.

Der romantische Fotospot bleibt auch nach dem Event

Der Mistelzweig-Bogen bleibt während der gesamten Vorweihnachtszeit vor dem Café Mozart stehen. Für ein Erinnerungsfoto mit deinem Lieblingsmenschen kannst du also auch später noch vorbeischauen. Der nächste Innenstadt-Spaziergang hätte damit schon einen romantischen Zwischenstopp.

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