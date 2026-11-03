Love
oe24

Überschätzt

Playboy-Umfrage: Männer halten ihr Aussehen für zu wichtig

Maria Kobetic
von
© Getty Images
Was für Frauen an einem Mann wirklich zählt und was die größten Abturner sind.
OE24 auf Google bevorzugen

Kommt es Frauen bei einem Mann aufs Aussehen an? Oder zählen doch die vielgerühmten inneren Werte? Dieser und anderen Fragen zur Attraktivität bzw. Unattraktivität von Männern ist das Magazin Playboy nachgegangen und hat für seine neueste Ausgabe eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Männer überschätzen die Bedeutung ihres Aussehens gewaltig.

Wie wichtig ist das Aussehen?

Die Studie ergab, dass das Aussehen für Frauen weniger ausschlaggebend ist, als die meisten Männer denken: 17 Prozent der männlichen Befragten halten es für den entscheidenden Faktor für ihre attraktive Wirkung auf Frauen. Diese Ansicht teilen aber nur zwei Prozent der Frauen.

Auch interessant

Forschung enthüllt: So macht Ghosting auch Täter krank

Liebes-Sensation: Kendall Jenner & Jacob Elordi stehlen allen die Show

Sex ab 40: Das wollen Frauen wirklich

Die inneren Werte zählen

Für Frauen wird die Attraktivität eines Mannes stark durch seinen Charakter beeinflusst: 92,1 Prozent der Frauen sind der Meinung, dass ein körperlich unattraktiver Mann durch eine sympathische Persönlichkeit und nettes Verhalten sexy werden kann. Auch der Umkehrschluss funktioniert: 96 Prozent der Frauen gaben an, dass ein äußerlich sehr gut aussehender Mann durch schlechtes Verhalten seine Attraktivität schnell verliere.

Die Umfrage, die in der Dezember-Ausgabe des PLAYBOY am 5. November erscheint, enthüllt auch, was Frauen an einem Mann so richtig abstoßend finden. Dazu gehören: unangenehmer Körpergeruch (92,2 Prozent), herabwürdigender Sexismus (91,5 Prozent) und aggressives Auftreten (89,9 Prozent).

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Plaboy-Umfrage: Männer halten ihr Aussehen für zu wichtig

Böhmermann erhält Preis für sein "Schmähgedicht"

Liebes-Sensation: Kendall Jenner & Jacob Elordi stehlen allen die Show

Sex ab 40: Das wollen Frauen wirklich

EVN mit Tarifsenkungen

Date-Ideen in Wels: Besondere Momente in Oberösterreich erleben

"Song Contest"-Rekord: Tickets nach Minuten ausverkauft

AUA startet Internet auf Europa-Flügen

Forschung enthüllt: So macht Ghosting auch Täter krank

Stadthalle feiert mit Roland Kaiser Comeback