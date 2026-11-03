Playboy-Umfrage: Männer halten ihr Aussehen für zu wichtig

Was für Frauen an einem Mann wirklich zählt und was die größten Abturner sind.

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Kommt es Frauen bei einem Mann aufs Aussehen an? Oder zählen doch die vielgerühmten inneren Werte? Dieser und anderen Fragen zur Attraktivität bzw. Unattraktivität von Männern ist das Magazin Playboy nachgegangen und hat für seine neueste Ausgabe eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Männer überschätzen die Bedeutung ihres Aussehens gewaltig.

Wie wichtig ist das Aussehen?

Die Studie ergab, dass das Aussehen für Frauen weniger ausschlaggebend ist, als die meisten Männer denken: 17 Prozent der männlichen Befragten halten es für den entscheidenden Faktor für ihre attraktive Wirkung auf Frauen. Diese Ansicht teilen aber nur zwei Prozent der Frauen.

Die inneren Werte zählen

Für Frauen wird die Attraktivität eines Mannes stark durch seinen Charakter beeinflusst: 92,1 Prozent der Frauen sind der Meinung, dass ein körperlich unattraktiver Mann durch eine sympathische Persönlichkeit und nettes Verhalten sexy werden kann. Auch der Umkehrschluss funktioniert: 96 Prozent der Frauen gaben an, dass ein äußerlich sehr gut aussehender Mann durch schlechtes Verhalten seine Attraktivität schnell verliere.

Die Umfrage, die in der Dezember-Ausgabe des PLAYBOY am 5. November erscheint, enthüllt auch, was Frauen an einem Mann so richtig abstoßend finden. Dazu gehören: unangenehmer Körpergeruch (92,2 Prozent), herabwürdigender Sexismus (91,5 Prozent) und aggressives Auftreten (89,9 Prozent).