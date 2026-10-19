Liebes-Sensation: Kendall Jenner & Jacob Elordi stehlen allen die Show

Glamour, große Roben und jede Menge Knistern: Bei der sechsten Academy Museum Gala funkelte Hollywood um die Wette. Doch Kendall Jenner und Jacob Elordi stahlen mit ihrem langersehnten, inoffiziellen Pärchenauftritt allen die Show.

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Bei der 6. jährlichen Academy Museum Gala am 17. Oktober 2026 versammelte sich die Elite Hollywoods. Doch während auf der Bühne Ikonen wie Charlize Theron gefeiert wurden und Megastar Taylor Swift performte, sprachen hinter den Kulissen alle nur über zwei Personen: Supermodel Kendall Jenner und "Euphoria"-Star Jacob Elordi.

Getrennt auf dem Teppich, unzertrennlich im Saal

Kendall Jenner © Variety via Getty Images

Wer auf ein offizielles, gemeinsames Blitzlichtgewitter auf dem Red Carpet gehofft hatte, wurde leider enttäuscht. Das Paar, das seine Beziehung bisher geschickt vor der Presse abschirmte, kam zwar separat an, sorgte aber mit perfekt abgestimmten Couple-Looks in Schwarz und Weiß für mächtig Aufsehen.

Jacob Elordi © WireImage

Kendall raubte allen den Atem in einer dramatischen Valentino-Robe mit Polka-Dots. Das bodenlange Seidenkleid bestach durch ein weiß gepunktetes, schwarzes Korsett und einen elfenbeinfarbenen Rock mit hohem Beinschlitz, abgerundet durch verspielte Schleifen an den Hüften und passend gepunkteten High Heels. Jacob erschien in einem eleganten, Smoking von Bottega Veneta und trug dazu lässig eine Sonnenbrille.

Süße Pärchenmomente

Kendall Jenner und Jacob Elordi © Getty Images for Academy Museum

Videos und Insider-Bilder vom Event zeigen, wie sich die beiden hinter den Kulissen endlich in die Arme schlossen. In einem Clip ist zu sehen, wie Jacob am Ende des Teppichs auf Kendall wartet, sanft seinen Arm um ihre Taille legt und sie nach seiner Hand greift.

Während des exklusiven Dinners im Saal saßen die beiden dann eng aneinandergekuschelt an ihrem Tisch und hielten Händchen. Wie schon vor wenigen Wochen bei der Mailänder Fashion Week, wo er Kendall auf dem Bottega-Veneta-Laufsteg mit einer Filmkamera knipste, zückte der Schauspieler auch an diesem Abend seine Kamera, um eigene Fotos von seiner umwerfenden Freundin in ihrem Gala-Look zu machen.

Hollywoods neues It-Couple

Die Liebesgerüchte um Kendall und Jacob begannen im Frühjahr 2026, als sie nach einem leidenschaftlichen Kuss auf einer Coachella-Afterparty von Justin Bieber erstmals miteinander in Verbindung gebracht wurden. Aus dem Frühlingsflirt wurde schnell mehr: Romantische Urlaube auf Hawaii, in Japan und Australien folgten. Auch familiär scheint der Schauspieler längst integriert zu sein, so gab es bereits Doppel-Dates mit Kendalls Schwester Kylie Jenner und deren Freund Timothée Chalamet sowie mit Justin und Hailey Bieber.