Kendall, Heidi Klum & Co.: Die L’Oréal-Show wird zum Mega-Event

Am Montagabend verwandelte L’Oréal Paris den Platz vor dem Eiffelturm erneut in einen der spektakulärsten Open-Air-Catwalks der Welt. Die größten Supermodels und Hollywood-Ikonen schritten über den Laufsteg, doch dann sorgte ein völlig unerwarteter Überraschungsauftritt für DEN Moment des Abends.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Zum Auftakt der Paris Fashion Week lud L'Oréal Paris bereits zur neunten Ausgabe von „Le Défilé“. Mitten im Herzen von Paris, direkt auf dem Place Joffre mit der traumhaften Kulisse des Eiffelturms im Hintergrund, feierte die Marke eine Hommage an die Stärke der Frauen, Inklusion, Selbstbewusstsein und Sisterhood. Um wirklich jede Frau auf der Welt an diesem Spektakel teilhaben zu lassen, wurde das Mega-Event weltweit live auf Instagram und TikTok gestreamt.

Kendall Jenner eröffnet in atemberaubendem Look

Kendall Jenner © Getty Images

Den fulminanten Start der Show legte Supermodel Kendall Jenner hin. Anstatt die Modenschau wie im Vorjahr als letztes Model zu schließen, führte sie das hochkarätige Aufgebot dieses Mal an. In einem maßgeschneiderten, transparenten, schwarzen Kleid der Marke Mugler zog sie alle Blicke auf sich. Der dramatische Look wurde durch einen extrem hohen Beinschlitz und schwarze Stiletto-Sandalen abgerundet.

Hollywood-Legenden am Runway

Stars bei der L'Oréal-Show 1 / 9 Heidi Klum © Getty Images Cara Delevingne © Getty Images Eva Longoria © Getty Images

Auf Jenner folgten Superstars, die unterschiedlicher und inspirierender kaum sein könnten. Hollywood-Ikonen wie Jane Fonda, Andie MacDowell und Viola Davis schritten Seite an Seite mit starken Frauen wie Eva Longoria, Cara Delevingne, Simone Ashley, Kristen Bell, Lindsey Vonn und Heidi Klum über den Laufsteg. Die Botschaft des Abends war in jeder Sekunde deutlich spürbar: Wahre Schönheit kennt weder Altersgrenzen noch Normen, sondern zelebriert Frauen über alle Generationen und Identitäten hinweg.

DIE Überraschung des Abends: Das Comeback von Céline Dion

Céline Dion © Getty Images

Als das Publikum dachte, der Glamour-Faktor sei nicht mehr zu überbieten, sorgte das große Finale für absolute Gänsehaut: Niemand Geringeres als Céline Dion betrat als großes Überraschungs-Highlight den Laufsteg. In einem eleganten schwarzen Kleid performte sie ihren Hit „I'm Alive“. Das Publikum tobte und jubelte, während sich nach und nach alle bereits gelaufenen Models und Hollywood-Stars auf dem Catwalk zu ihr gesellten, um das Leben, die Mode und die Kraft der Frauen gemeinsam zu feiern.