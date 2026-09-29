Fashion
oe24

Überraschungsauftritt

Kendall, Heidi Klum & Co.: Die L'Oréal-Show wird zum Mega-Event

Mehrere Models in eleganten Kleidern laufen gemeinsam auf einem Laufsteg während einer Modenschau.
© Getty Images
Am Montagabend verwandelte L’Oréal Paris den Platz vor dem Eiffelturm erneut in einen der spektakulärsten Open-Air-Catwalks der Welt. Die größten Supermodels und Hollywood-Ikonen schritten über den Laufsteg, doch dann sorgte ein völlig unerwarteter Überraschungsauftritt für DEN Moment des Abends.
OE24 auf Google bevorzugen

Zum Auftakt der Paris Fashion Week lud L'Oréal Paris bereits zur neunten Ausgabe von „Le Défilé“. Mitten im Herzen von Paris, direkt auf dem Place Joffre mit der traumhaften Kulisse des Eiffelturms im Hintergrund, feierte die Marke eine Hommage an die Stärke der Frauen, Inklusion, Selbstbewusstsein und Sisterhood. Um wirklich jede Frau auf der Welt an diesem Spektakel teilhaben zu lassen, wurde das Mega-Event weltweit live auf Instagram und TikTok gestreamt.

Kendall Jenner eröffnet in atemberaubendem Look

Model läuft in einem langen, transparenten schwarzen Kleid mit Beinschlitz über den Laufsteg.
Kendall Jenner © Getty Images

Den fulminanten Start der Show legte Supermodel Kendall Jenner hin. Anstatt die Modenschau wie im Vorjahr als letztes Model zu schließen, führte sie das hochkarätige Aufgebot dieses Mal an. In einem maßgeschneiderten, transparenten, schwarzen Kleid der Marke Mugler zog sie alle Blicke auf sich. Der dramatische Look wurde durch einen extrem hohen Beinschlitz und schwarze Stiletto-Sandalen abgerundet.

Hollywood-Legenden am Runway

Stars bei der L'Oréal-Show

1 / 9

Frau in schwarzem Kleid läuft auf einem Laufsteg bei einer Modenschau in Paris.

Heidi Klum

© Getty Images

Model in langem, roten, glitzernden Kleid läuft auf dem Laufsteg vor dunklem Hintergrund.

Cara Delevingne

© Getty Images

Eine Frau im schwarzen Jumpsuit läuft lächelnd über einen Laufsteg bei einer Modenschau.

Eva Longoria

© Getty Images

Auf Jenner folgten Superstars, die unterschiedlicher und inspirierender kaum sein könnten. Hollywood-Ikonen wie Jane Fonda, Andie MacDowell und Viola Davis schritten Seite an Seite mit starken Frauen wie Eva Longoria, Cara Delevingne, Simone Ashley, Kristen Bell, Lindsey Vonn und Heidi Klum über den Laufsteg. Die Botschaft des Abends war in jeder Sekunde deutlich spürbar: Wahre Schönheit kennt weder Altersgrenzen noch Normen, sondern zelebriert Frauen über alle Generationen und Identitäten hinweg.

DIE Überraschung des Abends: Das Comeback von Céline Dion

Frau im eleganten schwarzen Kleid singt auf einer Bühne mit Mikrofon in der Hand.
Céline Dion © Getty Images

Als das Publikum dachte, der Glamour-Faktor sei nicht mehr zu überbieten, sorgte das große Finale für absolute Gänsehaut: Niemand Geringeres als Céline Dion betrat als großes Überraschungs-Highlight den Laufsteg. In einem eleganten schwarzen Kleid performte sie ihren Hit „I'm Alive“. Das Publikum tobte und jubelte, während sich nach und nach alle bereits gelaufenen Models und Hollywood-Stars auf dem Catwalk zu ihr gesellten, um das Leben, die Mode und die Kraft der Frauen gemeinsam zu feiern.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kendall, Heidi Klum & Co.: Die L’Oréal-Show wird zum Mega-Event

Ehepaar vergnügt sich in Hochzeitsnacht mit Brautjungfer

TV-Hammer: Nächster Streaming-Riese schnappt sich NFL-Rechte

Hooligan-Krieg: Mann niedergestochen

Gerald Grosz zu Falschaussage Sebastian Kurz

VMAs 2026: Das waren die besten und schlimmsten Looks des Abends

Diesen Mantel hat jede Frau im Schrank – Kate Middleton macht ihn zum Hingucker

So teuer ist eine Fashion-Week-Show wirklich

Sensation: Hackett London eröffnet ersten Store in Wien

Italien: Österreicher stirbt bei Unfall-Drama mit Paramotor