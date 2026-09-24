Brad Pitts Freundin Ines de Ramon stiehlt im Naked Dress allen die Show

Beim 74. San Sebastián International Film Festival zogen Brad Pitt und seine Freundin Ines de Ramon alle Blicke auf sich. Während der Schauspieler seine Partnerin mit verliebten Blicken anschmachtete, sorgte sie in einem gewagten Look für Aufsehen.

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Am Mittwochabend hatte der Hollywood-Star im spanischen Baskenland offenbar nur Augen für eine einzige Frau: seine Partnerin Ines de Ramon (33). Zur großen Europa-Premiere seines neuen Action-Dramas "Eiserne Wildnis – Heart of the Beast" lieferten die beiden vor dem berühmten Kursaal-Theater einen Liebesauftritt der Extraklasse ab.

Turtel-Auftritt am roten Teppich

Brad Pitt und Ines de Ramon © JB Lacroix

Händchenhaltend, eng aneinandergeschmiegt und mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen zeigten Brad Pitt und Ines de Ramon der ganzen Welt, wie glücklich sie sind. Nach den jahrelangen Turbulenzen um seine Scheidung wirkt Pitt an der Seite der Schmuckdesignerin entspannter und gelöster denn je. Wer das Paar an diesem Abend sah, wusste sofort: Hier haben sich zwei wirklich gefunden.

Ines im "Naked Dress"

Während Brad in einem klassischen Look zeitlosen Hollywood-Glamour ausstrahlte, sorgte Ines für den Wow-Moment des Abends. Sie wagte sich auf dem Red Carpet an den ultimativen Modetrend und schritt in einem atemberaubenden grünen "Naked Dress" ins Rampenlicht. Mit verführerischen, transparenten Elementen, die genau im richtigen Maß Haut durchscheinen ließen, und einem figurbetonten Schnitt setzte sie ihre Traumfigur perfekt in Szene.

Brad Pitt und Ines de Ramon © JB Lacroix

Das gewagte Kleid vereinte Eleganz und Sinnlichkeit und verlangte zweifellos eine gehörige Portion Selbstbewusstsein. Ines de Ramon trug den Look jedoch mit so viel Klasse und Selbstverständlichkeit, dass die Fotografen gar nicht genug von dem Paar bekommen konnten.

Action auf der Leinwand, Romantik auf dem Teppich

Eigentlich stand der Abend ganz im Zeichen von Pitts neuestem Kinofilm. In "Eiserne Wildnis – Heart of the Beast" (unter der Regie von David Ayer) spielt der Oscargewinner einen ehemaligen Special-Forces-Soldaten, der nach einem Flugzeugabsturz zusammen mit einem Kampfhund in der Wildnis Alaskas ums Überleben kämpft.

Doch so hart der Film auch ist, angesichts dieses glamourösen Pärchen-Auftritts rückte die Action fast ein wenig in den Hintergrund. Bereits Tage zuvor hatten Brad und Ines bei ihrer Ankunft am Hotel María Cristina für einen Ausnahmezustand gesorgt, als Pitt sich ausgiebig Zeit für Selfies mit den wartenden Fans nahm. Der Auftritt im Naked Dress auf dem roten Teppich bildete schließlich den krönenden Abschluss ihres San-Sebastián-Trips.