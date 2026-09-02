Brad Pitt & Ines de Ramon: Kommt jetzt die Hochzeit?

Hollywoodstar Brad Pitt hat mit einer beiläufigen Äußerung in einem Interview neue Spekulationen über seine Beziehung mit Ines de Ramon ausgelöst.

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Beim Besuch des Journalisten Ryan D'Agostino vom "Esquire"-Magazin im Haus von Brad Pitt kommentierte dieser die aufmerksame Umsorgung des Gastes. Der Schauspieler erwiderte daraufhin: "Ein ganz normaler Tag bei den Pitts." Diese Verwendung der Mehrzahl sorgt nun für Aufsehen, da der 62-Jährige damit auch seine Freundin Ines de Ramon gemeint haben könnte.

Spekulationen über eine mögliche Hochzeit

Die beiden sind seit 2022 ein Paar und verknüpfen mittlerweile eine fast vierjährige Beziehung. Berichten zufolge leben sie gemeinsam in Los Angeles und hielten ihr Privatleben lange weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In sozialen Netzwerken sehen viele Nutzer in der Formulierung einen Hinweis auf eine Verlobung oder Hochzeit. Eine Bestätigung gibt es jedoch nicht, da sich weder der Hollywoodstar noch die 33-Jährige bisher dazu geäußert haben.

Im Juli 2026 tauchte ein gemeinsames Bild der beiden auf Instagram auf. Die Make-up-Artistin Laurie Zanoletti veröffentlichte Aufnahmen bei der Vorbereitung auf die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce in New York und schrieb dazu: "Meine Lieblingsverliebten Ines de Ramon und Brad Pitt für einen unglaublichen Moment in New York". Dass gehäufte Auftritte geplant sein könnten, wies der Schauspieler bereits 2025 gegenüber "GQ" zurück: "Nein, Mann, so berechnend ist das nicht. Mein Gott, wie anstrengend wäre das? Nein, das Leben entwickelt sich einfach. Beziehungen entwickeln sich."

Brad Pitt mit Ines de Ramon © Corbis via Getty Images

Der Umgang mit dem Medienrummel

Das anhaltende Interesse an seinen privaten Angelegenheiten begleitet den Darsteller schon lange. "Mein Privatleben ist immer in den Nachrichten. Seit 30 Jahren", erklärte er. Sein Umfeld beschrieb er als klein und geschützt durch Familie und Freunde, während alles andere für ihn "Wie eine Fliege, die ein bisschen herumschwirrt" sei.

Ein Blick auf frühere Ehen

Brad Pitt mit Angelina Jolie © Anadolu via Getty Images

Eine erneute Eheschließung wäre für den Oscarpreisträger die dritte Ehe. Von 2000 bis 2005 war er mit Jennifer Aniston verheiratet, gefolgt von der Beziehung mit Angelina Jolie, die 2016 endete. Nach einer achtjährigen juristischen Auseinandersetzung wurde die Scheidung von Jolie, mit der er sechs gemeinsame Kinder hat, im Jahr 2024 rechtskräftig abgeschlossen. Damit bleibt der aktuelle Status seiner Beziehung vorerst unbestätigt.