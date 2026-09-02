Marolt & David Garrett: Jetzt ist es raus!

Schauspielerin Larissa Marolt sorgt auf Gut Taggenbrunn für ein Staraufgebot. Für ein bisher geheimes Projekt hat sich die fesche Kärntnerin gleich drei Publikumslieblinge mit an Bord geholt.

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Die Kärntner Schauspielerin Larissa Marolt feiert einen beeindruckenden Meilenstein als Kultur-Kuratorin und bringt ein hochkarätiges Star-Aufgebot auf die Burg Taggenbrunn. Bei dem von ihr konzipierten Ausnahme-Event "ZEIT, DIE ZÄHLT" vereint sie Philosophie, Musik und Schauspiel zu einem einzigartigen Gesamtkunstwerk.

Larissa Marolts Vision wird Wirklichkeit

Die Festspiele Taggenbrunn stehen vor einem echten Meilenstein. Am 26. Oktober 2026 verwandelt sich die historische Burg in Kärnten in eine Bühne für ein völlig neuartiges Kulturformat. Das Besondere daran: Die gesamte Idee sowie die künstlerische Leitung und die Auswahl des gesamten Starensembles liegen in den Händen von Larissa Marolt. Die bekannte Kärntnerin beweist damit ihr Gespür für anspruchsvolle Kultur und kuratiert einen Abend, der weit über die Grenzen des Bundeslandes hinaus für Aufsehen sorgt.

Unterstützt wird das ambitionierte Projekt durch das renommierte Familienunternehmen Jacques Lemans, zu dem die geschichtsträchtige Burg Taggenbrunn gehört. Als Initiator der Veranstaltung stellt das Unternehmen den perfekten Rahmen für Marolts kreative Vision zur Verfügung. Unter dem Titel "ZEIT, DIE ZÄHLT" werden die großen und oft unbeantworteten Fragen des Lebens auf emotionale und intellektuelle Weise beleuchtet.

Das von Marolt handverlesene Star-Ensemble

Für die Umsetzung ihres Herzensprojekts hat Larissa Marolt ein Ensemble zusammengestellt, das in dieser Konstellation eine absolute Premiere feiert. Es ist ihr gelungen, führende Köpfe aus den Bereichen Musik, Philosophie und Literatur für ihre Idee zu begeistern und auf der Burg Taggenbrunn zu vereinen. Jeder einzelne Gast wurde von ihr ganz gezielt ausgewählt, um einen bestimmten Aspekt des menschlichen Daseins zu beleuchten.

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Mitglieder des Ensembles:

Richard David Precht: Der renommierte Philosoph befasst sich passend zu seinem im Oktober erscheinenden Buch "Auserzählt?" mit Künstlicher Intelligenz und dem Sinn des Lebens.

David Garrett: Der internationale Star-Geiger sorgt mit seinen virtuosen Klängen für zeitlose Momente und tiefe Emotionen.

Philipp Hochmair: Der gefeierte Ausnahmeschauspieler erweckt mit seiner unnachahmlichen Intensität die Literatur auf der Bühne zum Leben.

Neben ihrer Rolle als kreativer Kopf hinter den Kulissen wird Larissa Marolt an diesem Abend auch selbst auf der Bühne stehen. In einem und sehr persönlichen Gespräch mit der bekannten Journalistin Barbara Haas wird sie tief blicken lassen. Die Besucher erfahren aus erster Hand, welche Gedanken und persönlichen Erfahrungen sie zu diesem außergewöhnlichen Kulturereignis inspiriert haben.

Das Gespräch wird sich um die wesentlichen Fragen drehen, die uns alle im Alltag begleiten: Wie treffen wir die richtigen Entscheidungen, welche Momente prägen unseren Lebensweg dauerhaft und was bleibt am Ende von der Zeit, die uns gegeben ist? Es verspricht ein hochemotionaler Höhepunkt des Abends zu werden, der einen ganz neuen Blick auf die Künstlerin ermöglicht.

"Jedermann" Philipp Hochmair kommt für Marolt nach Taggenbrunn. © APA/BARBARA GINDL

Kartenvorverkauf für das Kultur-Highlight läuft bereits

Die Festspiele Taggenbrunn rechnen aufgrund dieser außergewöhnlichen Konstellation mit einem raschen Ausverkauf der Plätze. Da die Burg Taggenbrunn einen limitierten Rahmen bietet, sollten sich Kulturinteressierte ihre Tickets rasch sichern. Der offizielle Vorverkauf hat bereits an allen bekannten Stellen begonnen.

Die wichtigsten Veranstaltungsdaten auf einen Blick:

Event: "ZEIT, DIE ZÄHLT" – Ein Abend konzipiert von Larissa Marolt

"ZEIT, DIE ZÄHLT" – Ein Abend konzipiert von Larissa Marolt Termin: Montag, 26. Oktober 2026, Beginn um 18:00 Uhr (Nationalfeiertag)

Montag, 26. Oktober 2026, Beginn um 18:00 Uhr (Nationalfeiertag) Veranstaltungsort: Burg Taggenbrunn, Kärnten

Burg Taggenbrunn, Kärnten Veranstalter: Festspiele Taggenbrunn mit freundlicher Unterstützung von Jacques Lemans

Festspiele Taggenbrunn mit freundlicher Unterstützung von Jacques Lemans Tickets: Ab sofort erhältlich bei allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen sowie online auf oeticket.com

Mit diesem mutigen und hochkarätigen Projekt setzt Larissa Marolt ein starkes Ausrufezeichen in der heimischen Kulturszene. Es ist ein Abend, der beweist, wie viel kreative Energie und gestalterische Kraft in der Kärntner Künstlerin steckt.