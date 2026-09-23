Heißer geht’s nicht! J.Lo & Co. sorgen bei Vogue World für Wow-Momente

Pünktlich zum Auftakt der Mailänder Modewoche verwandelte die fünfte Ausgabe der "Vogue World" am Dienstagabend die Galleria Vittorio Emanuele II in den glamourösesten Laufsteg des Jahres. J.Lo, Heidi Klum, Pamela Anderson & Co. sorgten dabei für jede Menge Star-Power und so manchen Wow-Moment.

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Nach erfolgreichen Stationen in New York, London, Paris und Los Angeles feierte das Mega-Mode-Spektakel seine heiß ersehnte Italien-Premiere. Unter dem diesjährigen Motto "Where The Future Is Made By Hand" traf jahrhundertealte italienische Handwerkskunst auf die Innovationen der Künstlichen Intelligenz. Doch so prachtvoll die Kulisse des weltberühmten Mailänder Wahrzeichens auch war, für den meisten Gesprächsstoff sorgten einmal mehr die Stars. Von gewagten Transparent-Looks über Pamela Andersons überraschendes Make-up-Comeback bis hin zu Gigi Hadid auf dem Runway war an diesem Abend alles dabei.

Jennifer Lopez sorgt für einen Überraschungsauftritt am Runway

Jennifer Lopez © GC Images

Jennifer Lopez erschien in einer schwarzen Korsagen-Robe von Dolce & Gabbana. Das schulterfreie Couture-Kleid kombinierte sie mit transparenten schwarzen Opernhandschuhen und spitzen High Heels. Der absolute Eyecatcher war jedoch ihr Schmuck: Ein gigantisches Collier aus der Alta-Gioielleria-Kollektion, das mit einem über 74-karätigen Paraiba-Turmalin und unzähligen Diamanten besetzt war.

Das Highlight: Während der Show erhob sich Jennifer Lopez spontan aus der Front Row, schnappte sich die Hand eines Models und legte mitten auf dem Catwalk eine kleine Performance samt elegantem Dreh hin, das Publikum tobte.

Heidi Klum wagt den transparenten "Femme Fatale"-Look

Heidi Klum © GC Images

Auf die Farbe Schwarz – den inoffiziellen Dresscode des Abends – setzte auch Topmodel Heidi Klum. In einer gewagten, komplett transparenten schwarzen Spitzenrobe zog sie alle Blicke auf sich. Unter dem feinen floralen Stoff blitzte verführerisch ihre dunkle Dessous-Garnitur hervor. Auf Instagram nahm sie ihre Fans wie gewohnt hautnah mit hinter die Kulissen dieses unvergesslichen Abends.

Gigi Hadid, Alicia Keys und eine endlose VIP-Gästeliste

Neben J.Lo und Heidi jagte ein Highlight das nächste. Topmodel Gigi Hadid durfte die 45-minütige Show eröffnen und schwebte in einer aufwendigen Barock-Inszenierung gleich in zwei verschiedenen Outfits über den Laufsteg. Für musikalische Gänsehautmomente sorgte Grammy-Gewinnerin Alicia Keys, die live an einem Klavier mitten im berühmten Oktagon der Galleria sang.

Vogue World Mailand 2026 1 / 11 Gigi Hadid © Getty Images for Vogue Alicia Keys © Getty Images for Vogue Cardi B © Getty Images for Vogue

Die Gästeliste las sich ansonsten wie das "Who is Who" der Entertainment-Branche: Rapperin Cardi B begeisterte in einem extravaganten Print-Dress von Versace, während Schauspielerin Dakota Johnson in einem coolen Look aus tief dekolletiertem schwarzen Top und Minirock glänzte. Ikonen wie Naomi Campbell, Pamela Anderson und Monica Bellucci ließen es sich ebenso wenig nehmen, in der ersten Reihe Platz zu nehmen, wie Hollywood-Star Jason Momoa.

Ein fulminanter Auftakt für die Mailänder Modewoche (Spring/Summer 2027), der die Messlatte für die kommenden Modetage direkt in astronomische Höhen schraubt!.