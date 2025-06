Emotionaler Gabalier-Auftritt bei Gedenk-Gottesdienst in Graz

Bei dem Gedenkgottestdienst am Dienstag sorgte Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier für einen Gänsehaut-Moment.

Der Schock sitzt immer noch tief. Vor einer Woche tötete der Ex-Schüler Arthur A. (21) an der BORG Dreierschützengasse zehn Menschen – neun Jugendliche und eine Lehrerin. In Graz wurde am Dienstag noch einmal der Opfer gedacht.

Der Landtag machte mit einer Gedenksitzung den Anfang. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ): „Das Grüne Herz wird noch lange brauchen, bis die Narben vom Dienstag heilen.“ Um 18.30 Uhr fand noch eine Interreligiöse Gedenkfeier mit Vertretern der katholischen sowie evangelischen Kirche und der Islamischen Glaubensgemeinschaft statt, an dem auch Innenminister Karner teilnahm.

Doch für den berührendsten Moment der Andacht sorgte Andreas Gabalier. Der Volks-Rock'n'Roller ließ es sich nicht nehmen und gab zu Ehren der Opfer seinen Hit "Amoi seg' ma uns wieder" zum Besten. Ein rührender und hochemotionaler Moment zum Abschluss des Gottesdienstes.