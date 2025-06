Andreas Gabalier meldet sich zurück - aus Paris!

Seit Januar war es in den sozialen Netzwerken sehr ruhig um den Volks-Rock'n'Roller. Jetzt meldet er sich mit einer Überraschung zurück

Wo ist Andreas Gabalier? Das fragten sich viele seiner Fans seit Monaten. Jetzt wissen sie die Antwort: in Paris! Von dort meldete sich der Chart-Stürmer am Sonntag Nachmittag mit mehreren neuen Stories und einem Posting. Und dort ist Gabalier nicht alleine unterwegs. An seiner Seite: Thomas Muster!

Muster und Gabalier kennen sich schon seit Jahren und sind jetzt beim French Open-Finale zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz live dabei. "Ich bitte um einen Experten-Tipp", so Gabalier an Muster, der eine klare Vorstellung vom Sieger hat. "Ich tippe auf vier Sätze und Sinner, aber was wissen Experten schon", scherzt die Tennis-Legende.

Andreas Gabalier und Thomas Muster © Instagram

Wer gewinnt, ist vielen Gabalier-Fans wahrscheinlich egal. Ihnen ist viel wichtiger wieder von ihrem Idol zu hören. Das werden sie in Zukunft auch öfter, denn am 27. Juni startet seine große OpenAir und Stadion-Tour, die ihn durch Österreich und Deutschland führt. Am 15. und 16. August steht Kitzbühel am Tourplan und am 31. Oktober bestreitet Gabalier das Tour-Finale in Wien.