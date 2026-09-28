VMAs 2026: Das waren die besten und schlimmsten Looks des Abends

Bei kaum einer Awardshow darf Mode so laut und exzentrisch sein wie bei den MTV Video Music Awards. Auch bei den VMAs 2026 wurde am Sonntagabend in Los Angeles wieder mit Federn, Spitze, Glitzer und viel nackter Haut experimentiert. Doch nicht jedes Fashion-Wagnis ging auf. Während Taylor Swift einen der elegantesten Looks des Abends lieferte, sorgten andere Stars für viele modische Fragezeichen.

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Die MTV VMAs waren noch nie der Ort für dezente Roben und klassische Hollywood-Garderobe. Schließlich gehören Lady Gagas legendäres Fleischkleid, Lil' Kims lilafarbener One-Breast-Look und Madonnas "Boy Toy"-Brautkleid längst zur Mode-Geschichte der Awards. Auch 2026 blieb der rote Teppich seiner extravaganten Linie treu: Leder, Spitze, Cut-outs und XXL-Silhouetten dominierten den Abend.

Doch wer traf mit seinem Look genau den richtigen Ton – und wer griff ins Klo?

BEST DRESSED

Taylor Swift: So sieht ein perfekter VMA-Look aus

Taylor Swift ließ sich Zeit und kam als einer der letzten großen Stars über den Red Carpet – dafür gehörte ihr der Moment dann ganz allein. Die Sängerin erschien in einer maßgeschneiderten Kreation von Tamara Ralph: Ein schwarzes, ärmelloses Oberteil mit transparenten Cut-outs traf auf einen dramatisch drapierten, silbernen Paillettenrock. Dazu trug Swift scharf gezogenen schwarzen Eyeliner und einen neuen, schulterlangen Bob.

Der Look schaffte genau das, was ein gelungenes VMA-Outfit können muss: Er war glamourös genug für einen großen Award-Moment, aber gleichzeitig heiß und modern. Besonders die Kombination aus strengem schwarzen Oberteil und fließendem Glitzerrock machte den Look aufregend, ohne verkleidet zu wirken.

VMA's Best-Dressed 1 / 5 Taylor Swift © Variety via Getty Images Raye © WireImage Lisa Rinna © Kevin Mazur/Getty Images

WORST DRESSED

Paris Hilton: Zu viel Glitzer auf einmal

Paris Hilton und Schwester Nicky setzten beide auf maximalen Glamour. Paris trug einen silbernen, drapierten Mini-Look von The Blonds, kombiniert mit extrem hohen, geschnürten Overknee-Stiefeln.

Das Problem: Jeder einzelne Bestandteil wollte der Star des Looks sein. Glitzer, Drapierung, Mini-Länge und Statement-Boots konkurrierten miteinander, statt ein Gesamtbild zu ergeben. Für Paris typisch – aber diesmal wirkte der Y2K-Showgirl-Look eher überladen als ikonisch.

Auch Sombr, Bebe Rexha, Teyana Taylor und Co. griffen dieses Mal bei ihrer Look-Wahl definitiv daneben.

VMA's Worst-Dressed 1 / 9 Paris Hilton © WireImage Sombr © WireImage Haiden Henderson © Billboard via Getty Images

Bei den VMAs gilt: Lieber zu viel als zu wenig

Natürlich funktionieren die VMAs nach anderen Fashion-Regeln als Oscars oder Golden Globes. Hier soll Mode provozieren, Spaß machen und im Idealfall am nächsten Morgen noch Gesprächsthema sein. Genau deshalb können selbst die vermeintlichen Fashion-Flops interessanter sein als zehn perfekt sitzende schwarze Abendkleider.

2026 zeigte sich dennoch besonders deutlich: Die besten Looks waren nicht unbedingt die lautesten. Taylor Swift, Charli xcx und Raye bewiesen, dass ein Outfit auch dann hängen bleibt, wenn nicht jedes einzelne Kleidungsstück um Aufmerksamkeit kämpft.