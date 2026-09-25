Diesen Mantel hat jede Frau im Schrank – Kate Middleton macht ihn zum Hingucker

Kate Middleton zeigt, wie elegant das eine Piece aussieht, das fast jede Frau im Kleiderschrank hat.

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Kate Middleton braucht keine extravaganten Trendteile, um einen Look besonders wirken zu lassen. Bei ihrem jüngsten Auftritt setzt die Princess of Wales auf ein Herbst-Basic, das gefühlt jede Frau im Kleiderschrank besitzt: einen klassischen Trenchcoat. Doch natürlich zeigt Kate einmal mehr, wie man den Klassiker so stylt, dass er alles andere als gewöhnlich aussieht.

Der dunkle Trenchcoat von Burberry wird zum Mittelpunkt ihres Looks – und beweist, warum dieses eine Piece seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Mode-Basics überhaupt gehört. Statt ihn klassisch mit Jeans und weißer Bluse zu kombinieren, setzt Kate auf einen durchgehend dunklen Look und verleiht dem Mantel damit ein besonders elegantes Upgrade.

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Prinzessin Kate setzt auf Ton-in-Ton

Unter dem Trenchcoat trägt Kate Pullover und Hose komplett in Dunkelgrün. Der monochrome Look wirkt ruhig, hochwertig und gleichzeitig ausgesprochen modern. Gerade im Herbst funktioniert das tiefe Grün perfekt: Es ist weniger hart als Schwarz, aber mindestens genauso elegant und lässt sich wunderbar mit warmen Braun- und Naturtönen kombinieren.

Auch bei den Accessoires bleibt die Princess of Wales ihrer Farbwelt treu. Eine dunkelgrüne Kappe nimmt den Ton von Pullover und Hose noch einmal auf und verleiht dem Outfit eine sportlichere Note. Dadurch wirkt der Look nicht zu streng, sondern lässig und trotzdem durchdacht.

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Braune Boots machen den Look komplett

Für den entscheidenden Kontrast sorgen braune Stiefel. Statt ebenfalls auf Grün oder Schwarz zu setzen, bringt Kate mit dem warmen Braun mehr Tiefe in das Outfit. Genau dieser kleine Stilbruch macht den Look besonders interessant – und gleichzeitig extrem einfach nachzustylen.

Das Erfolgsrezept ist simpel: eine Farbe als Basis wählen, möglichst mehrere Pieces Ton in Ton kombinieren und anschließend mit einem klassischen Mantel und Accessoires in einer zweiten, harmonierenden Farbe arbeiten.

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So wird der Trenchcoat plötzlich wieder spannend

Dass ausgerechnet ein Trenchcoat im Mittelpunkt steht, macht den Look besonders alltagstauglich. Denn kaum ein Kleidungsstück ist so zeitlos und vielseitig. Über Jeans, Kleid, Business-Hose oder Strick – der Klassiker funktioniert praktisch immer.

Kate zeigt allerdings, dass es nicht das Trend-Piece selbst sein muss, das einen Look modern macht. Entscheidend ist vielmehr das Styling. Durch die monochrome Basis in Dunkelgrün, die braunen Boots und den Ton-in-Ton-Look bekommt der klassische Trenchcoat plötzlich eine ganz neue Wirkung.

Und genau deshalb ist dieses Outfit die perfekte Herbst-Inspiration: elegant, raffiniert und trotzdem mit Teilen nachzumachen, die viele von uns wahrscheinlich längst im Kleiderschrank haben.