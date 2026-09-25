Heiß! Dakota Johnson sorgt im transparenten Spitzen-Dress für Aufsehen

Dakota Johnson hat wieder einmal bewiesen, dass kaum jemand den Naked-Dress-Trend so souverän beherrscht wie sie. Bei der "Verity"-Premiere in London erschien die Schauspielerin in einem komplett transparenten Spitzenkleid – und ließ darunter bewusst schwarze Dessous hervorblitzen.

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Dakota Johnson und durchsichtige Kleider? Mittlerweile fast schon eine eigene Red-Carpet-Kategorie. Am Donnerstagabend zog die 36-Jährige bei der Londoner Premiere ihres neuen Films "Verity" mit einem besonders gewagten Look alle Blicke auf sich. Statt klassischer Robe setzte Johnson auf ein bodenlanges, cremefarbenes Spitzenkleid, das nahezu vollständig transparent war.

Schwarze Dessous werden zum Teil des Looks

Das Kleid stammt von der New Yorker Designerin Colleen Allen. Gefertigt aus zarter floraler Spitze, wirkt die Robe auf den ersten Blick fast romantisch: bodenlange Silhouette, ärmelloser Schnitt und ein tief ausgeschnittener, mehrlagiger Kragen. Doch spätestens beim zweiten Blick wird klar, warum der Look zum Gesprächsthema des Abends wurde.

Unter der transparenten Spitze trug Johnson nämlich ganz bewusst ein schwarzes Lingerie-Set von Fleur du Mal. Schwarzer BH und Slip zeichneten sich deutlich unter dem hellen Stoff ab und machten aus dem eigentlich verspielten Kleid ein ziemlich sexy Naked-Dress. Dazu kombinierte sie dezente goldene Schmuckstücke sowie Peep-Toe-Heels.

© Getty Images for for Amazon MGM Studios and Sony Pictures Entertainment

Dakota Johnson bleibt dem Naked Dress treu

Auch beim Beauty-Look hielt sich die Schauspielerin zurück. Ihre langen dunklen Haare trug sie glatt mit ihrem charakteristischen Pony, dazu kamen rosiges Make-up, ein gedeckter Lippenstift und eine schwarze Maniküre. So blieb die volle Aufmerksamkeit dort, wo sie hingehörte: auf dem Kleid.

Überraschend kommt der Auftritt allerdings nicht. Johnson setzt bereits seit Jahren regelmäßig auf transparente Roben und hat den Naked-Dress-Trend längst zu einem ihrer modischen Markenzeichen gemacht. Gerade der Kontrast aus romantischer cremefarbener Spitze und schwarzer Lingerie sorgte dieses Mal aber für einen besonders heißen Effekt.

© Getty Images for for Amazon MGM Studios and Sony Pictures Entertainment

Der Look könnte kaum besser zu "Verity" passen

Und auch thematisch war das Outfit durchaus passend gewählt. "Verity", die Verfilmung des Bestsellers von Colleen Hoover, ist ein düsterer psychologischer Thriller mit reichlich Erotik und Spannung. Johnson spielt darin die Schriftstellerin Lowen Ashleigh, die engagiert wird, um die Bücher der Bestsellerautorin Verity Crawford – gespielt von Anne Hathaway – fertigzustellen. Josh Hartnett ist als Veritys Ehemann Jeremy zu sehen. Der Film startet am 2. Oktober in den Kinos.