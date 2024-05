× Beavis und Butt-Head sorgen für Hollywood-Überraschung

Ryan Gosling und Mikey Day sorgten am Dienstagabend für eine unerwartete Überraschung bei der Premiere des Actionfilms "The Fall Guy" in Los Angeles. Die beiden Schauspieler erschienen auf dem roten Teppich als Live-Action-Versionen der kultigen MTV-Zeichentrickfiguren Beavis und Butt-Head.

Gosling und Day parodierten die Charaktere bereits in einem viralen Sketch der "Saturday Night Live"-Show vom 13. April. In der Episode sorgten sie für große Heiterkeit bei ihren Kollegen, insbesondere bei Heidi Gardner, die die Fassung verlor, als sie die beiden als Beavis und Butt-Head verkleidet hinter sich sah. Die Serie wurde in den 90er Jahren bekannt für ihren derben Humor und ihre satirische Darstellung der amerikanischen Popkultur. © Getty Images × Bei der Premiere von "The Fall Guy" schlüpften Gosling und Day erneut in ihre Rollen und posierten für Fotos in den charakteristischen Outfits der beiden Teenager. Gosling trug dabei eine mintgrüne Monochrom-Anzug, eine blonde Perücke und eine prothetische Nase, während Day die ikonische rote Mütze und das schwarze T-Shirt von Butt-Head trug. "The Fall Guy": Action-Komödie mit Gosling und Blunt "The Fall Guy" ist ein Actionfilm unter der Regie von David Leitch ("John Wick"). Gosling spielt darin Colt Seavers, einen Stuntman, der auf der Suche nach einem vermissten Filmstar ist, für den er einst das Double war. An seiner Seite spielen Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Stephanie Hsu, Winston Duke, Teresa Palmar und Hannah Waddingham. Der Film ist ab dem 30. April 2024 im Kino zu sehen.