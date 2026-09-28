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Sensation: Hackett London eröffnet ersten Store in Wien

Außenansicht eines Hackett London Modegeschäfts mit Schaufensterpuppen und Pflanzen.
© Pedro Gonzalez
In der Seitzergasse 1–3 in der Wiener Innenstadt eröffnet das britische Kult-Label Hackett seinen allerersten Store in Österreich und bringt eine Sensation mit, die es so bisher nur in London gab.
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Wer perfekte Schnittkunst, feinste Stoffe und den unverwechselbaren Stil britischer Eleganz sucht, muss dafür ab sofort nicht mehr nach Großbritannien reisen. Mit der Eröffnung in der Seitzergasse 1–3, 1010 Wien, bringt die renommierte Luxus-Menswear-Marke Hackett London ihre weltberühmte Linie "Nº14 Savile Row" direkt ins Herz der österreichischen Hauptstadt.

Britischer Stil trifft Wiener Altstadtflair

Schicker Anproberaum mit großen Spiegeln, zwei Schaufensterpuppen im Anzug und einer Barwagen-Ecke.
Hackett London © Pedro Gonzalez

Was das neue Opening so besonders macht? Nach der legendären Londoner Bond Street ist der neue Store im Herzen Wiens der weltweit einzige Standort, der exklusiv die absolute Premium-Linie der Marke führt: Hackett Nº14 Savile Row. Inspiriert von der Wiege der britischen Schneiderkunst, der weltberühmten Savile Row, trifft hier Präzision auf zeitgemäßes Design. Die Kollektion besticht durch luxuriöse Stoffe, Detailverliebtheit und verleiht der modernen Männergarderobe ein raffiniertes Upgrade.

Personal Tailoring

Ergänzt wird das Sortiment durch den exklusiven Personal-Tailoring-Service des Hauses. Dieser Service richtet sich an Kunden, die keine Kompromisse bei Schnitt und individueller Passform eingehen möchten. Modebegeisterte Herren haben hier die Möglichkeit, Stoffe, Knöpfe, Innenfutter und Passformen ganz nach den persönlichen Vorstellungen zusammenzustellen und echte Maßarbeit zu erleben.

Vintage-Charme trifft auf modernes Design

Eleganter Herrenausstatter mit Anzügen, Hemden, Schreibtisch und großem Spiegel.
Hackett London © Pedro Gonzalez

Auch optisch ist der neue Store ein echtes Erlebnis. Das unverwechselbare Interieur fängt die britische Seele von Hackett perfekt ein. Die Designer haben Vintage-Schätze von Antiquitätenmärkten mit lebendigen, farbenfrohen Bilderrahmen und modernen Akzenten kombiniert. Das Ergebnis? Ein frisches, verspieltes und doch zutiefst traditionelles Ambiente mit Charakter. Ein Store, in dem man nicht nur einkauft, sondern verweilt.

Dass die Wahl für den ersten Österreich-Standort auf Wien fiel, ist kein Zufall. Wien gilt international als Drehscheibe für feine Lebensart, reiche Kultur und Qualitätsbewusstsein. Damit katapultiert der Neuzugang die Bundeshauptstadt modisch in eine Liga mit der britischen Modemetropole London.

Egal, ob Sie auf der Suche nach dem perfekten Anzug für das nächste Business-Meeting, das anstehende Gala-Dinner oder einfach nach hochwertiger Alltags-Eleganz sind: Der neue Hackett Store in der Seitzergasse ist ab sofort die Go-To-Location für Männer mit Stil in Wien.

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