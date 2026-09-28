So teuer ist eine Fashion-Week-Show wirklich

Die Paris Fashion Week startet heute und während wir auf die Looks von Dior, Saint Laurent & Co. warten, stellt sich eine andere Frage: Was kostet so ein Fashion-Week-Spektakel eigentlich?

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Heute wird Paris wieder zum Zentrum der Modewelt: Die Paris Fashion Week für Frühjahr/Sommer 2027 läuft vom 28. September bis 6. Oktober. Auf dem offiziellen Kalender stehen zahlreiche Shows und Präsentationen, darunter etwa Dior, Saint Laurent, Balenciaga, Stella McCartney und Louis Vuitton.

Was für uns nach 15 Minuten Runway, Models, Musik und spektakulärer Kulisse aussieht, ist für ein Label allerdings ein ziemlich gigantisches Projekt. Eine Fashion Show ist nämlich nicht einfach: Raum mieten, Models buchen, Musik an und fertig.

Der Laufsteg ist nur die Spitze des Eisbergs

Eine Show besteht aus unzähligen Einzelposten. Einer der größten Kostenfaktoren ist die Produktion. Location, Bühnen- und Setbau, Beleuchtung, Ton, Technik, Strom, Security, Catering und das gesamte Team hinter den Kulissen wollen bezahlt werden. Gerade in Paris steigen die Preise während der Fashion Week deutlich, weil gleichzeitig zahlreiche internationale Häuser nach passenden Locations suchen. Laut Vogue Business können sich allein die Venue-Kosten während der Fashion Week teilweise vervielfachen.

Models sind nicht gratis – Überraschung

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Und dann wären da noch die Models. Je größer das Label, desto größer meist auch das Casting. Models werden gecastet, gebucht, gefittet, geschminkt und für die Show vorbereitet. Laut Vogue Business können bis zu 20 Prozent des Showbudgets allein für das Casting draufgehen. Und damit ist es nicht getan: Hair- und Make-up-Teams, Stylist:innen, Backstage-Crews und Produktionsmitarbeiter:innen kommen ebenfalls dazu.

Dann soll es natürlich auch noch spektakulär aussehen

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Hier wird es richtig teuer. Denn eine Fashion Show ist längst nicht mehr nur eine Reihe von Models, die im Kreis laufen. Labels wollen eine Experience schaffen. Ein besonderer Raum? Kostet. Ein riesiges Set? Kostet. Eine aufwendige Lichtinstallation? Kostet. Live-Musik oder ein DJ? Kostet. Eine komplett inszenierte Show mit Spezialeffekten? Ihr ahnt es. Gerade bei den großen Häusern wird der Runway zur Markenwelt auf Zeit und entsprechend groß können die Produktionsbudgets werden.

Was kostet eine Show also?

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Eine einzige allgemeingültige Zahl gibt es nicht. Die Spannweite ist enorm. Wie teuer eine Show tatsächlich wird, hängt unter anderem von Marke, Stadt, Location, Größe der Gästeliste und dem Aufwand der Inszenierung ab. Als konkrete Beispiele nannte Vogue Business bereits 2024 Produktionskosten von 60.000 bis 80.000 Pfund für die frühen Shows des Londoner Labels Jordanluca. Für spätere Produktionen lagen die Kosten laut Label bereits bei über 200.000 Pfund.

Und auch andere dokumentierte Beispiele zeigen, wie schnell die Rechnung wächst: Eine Fashion-Week-Show von Christian Siriano in New York kostete laut Vogue rund 312.000 Dollar, ohne die Produktion der dafür benötigten Runway-Samples. Bei großen Luxuslabels kann die Rechnung entsprechend noch deutlich höher ausfallen. Eine pauschale "Paris Fashion Week kostet X"-Summe wäre deshalb unseriös.

Warum geben Labels überhaupt so viel Geld aus?

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Weil eine Fashion Show nicht nur eine Präsentation der neuen Kollektion ist. Sie ist Marketing, Markenkommunikation, Content-Produktion, Presseevent und Celebrity-Moment in einem.

Die Bilder der Show landen innerhalb weniger Minuten auf Instagram, TikTok, in Magazinen und bei Millionen von Fashion-Fans. Ein spektakulärer Moment kann dabei eine Reichweite erzeugen, die weit über die rund 15 Minuten der eigentlichen Show hinausgeht.

Deshalb betrachten Labels die Kosten nicht ausschließlich als Kosten für einen Abend. Die Show soll die gesamte neue Kollektion und das Image der Marke inszenieren.

Und dann kommt noch die Gästeliste

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 26: Models walk finale of the runway at the Ermanno Scervino fashion show during the Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2027 on September 26, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Justin Shin/Getty Images) © Getty Images

Eine Fashion Show ohne Publikum funktioniert schlecht, zumindest wenn man Aufmerksamkeit möchte. Also müssen auch die richtigen Menschen im Raum sitzen: Einkäufer:innen, internationale Presse, Stylist:innen, Celebrities, Influencer:innen und wichtige Branchenkontakte. Und auch das kann Kosten verursachen, von Reisen und Unterbringung bis hin zu Hospitality und Events rund um die eigentliche Show.

Wenn heute bei der Paris Fashion Week die ersten Models über den Laufsteg laufen, sehen wir am Ende nur einen kleinen Teil dessen, was hinter den Kulissen passiert. Für ein paar Minuten Mode auf dem Laufsteg arbeiten im Hintergrund wochen- und monatelang Hunderte Menschen – und ein Budget, das schnell sechsstellige Dimensionen erreichen kann.