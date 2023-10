Vorbild Paris: E-Scooter-Verbot in Innsbruck gefordert

Oft werden Scooter einfach irgendwo abgestellt, das soll nun der Vergangenheit angehören.

Innsbruck. Im Gemeinderat am Donnerstag soll erneut über den E-Scooter-Verleih in der Landeshauptstadt diskutiert werden. Die SPÖ will einen Antrag auf ein Verbot von E-Scooter-Verleih einbringen. Andere Parteien wollen zwar kein Verbot, aber strengere Regeln. Vor allem Vertreter von Behindertenorganisationen übten zuletzt schwere Kritik an den Leihscootern. Denn: Vor allem für blinde, sehbehinderte und ältere Menschen könnten achtlos abgestellte E-Scooter eine echte Gefahr darstellen. Auch der Blinden- und Sehbehindertenverband fordert strengere Regeln. Andere Parteien sprechen sich gegen ein Verbot, aber für strengere Regeln und Abstellzonen, wie sie in Linz eingeführt wurden, aus. Die SPÖ hat ein anderes Vorbild: In Paris wurden die E-Scooter komplett aus der Stadt verbannt. Nachdem frühere Maßnahmen keine Verbesserung der Situation brachten, trat mit Ende August das Verbot in Kraft.