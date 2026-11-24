Keine Lust mehr auf peinliche Stille beim ersten Drink? Tinder bringt frischen Wind in die Partnersuche: Ab sofort können Singles gemeinsam mit ihrem Freundeskreis auf Dating-Mission gehen.

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Viele Singles kennen das Gefühl: Ein klassisches Einzeldate wirkt oft steif und erinnert bisweilen an ein unangenehmes Vorstellungsgespräch. Genau an diesem Punkt setzt Tinder mit den neu vorgestellten "Group Hangouts" an. Das Kennenlernen soll sich künftig viel natürlicher anfühlen – wie ein lockerer Abend, den man ohnehin gemeinsam mit vertrauten Menschen verbringt. Die Grundidee hinter dem Konzept lautet: Zu dritt oder viert fällt das Eisbrechen deutlich leichter als im direkten Einzelkontakt.

Nie wieder peinliche Stille beim ersten Date

Freunde © Getty Images/iStockphoto

Die Funktion bringt das vertraute Prinzip des Gruppenchats direkt in die Dating-Welt. Die Devise lautet: Freunde einpacken, gemeinsam swipen und zu dritt oder viert andere Cliquen kennenlernen. Befreundete Gruppen können sich auf Basis gemeinsamer Freizeitaktivitäten und Interessen vernetzen. Das nimmt den enormen Erwartungsdruck aus der Sache und verwandelt das steife Anbandeln in einen ungezwungenen Bar-Abend unter Freunden. Romantik bleibt im Fokus, aber der Spaßfaktor steht klar im Vordergrund.

Testlauf überzeugt vor allem Frauen

Dass das Konzept auf großes Interesse stößt, belegen die Zahlen aus einer ersten Pilotphase in Australien. Bei dem dortigen Testlauf wurden rund 40 Prozent aller verschickten Einladungen zu einem Gruppen-Hangout direkt angenommen. Die Nutzerinnen und Nutzer wollen ihre besten Freundinnen und Freunde ganz offensichtlich direkt an Bord haben, wenn es um neue Kontakte geht. Besonders die weiblichen User zeigen sich begeistert vom neuen Feature:

Frauen vergeben auf ein Gruppenprofil 2,2-mal häufiger ein Like als auf das klassische Single-Foto.

Schon beim Vorläufer "Double Date" aus dem Sommer 2025 zeigten die Damen dreimal mehr Interesse an Zweier-Gespannen als an Solo-Auftritten.

Die Paare tauschten damals gleich um 35 Prozent mehr Nachrichten im Chat aus.

Rund 90 Prozent der damaligen Nutzer waren jünger als 30 Jahre – die Generation Z will offenbar keine steifen Einzelverabredungen mehr.

Gemeinschaftliche Formate vermitteln insbesondere Frauen mehr Sicherheit, stärken das Wohlbefinden und regen die Kommunikation an.

So funktionieren die neuen Group Hangouts

Tinder © Tinder

Statt stundenlang alleine durch Profile zu wischen, wird Dating zum Gemeinschaftserlebnis auf der Couch. Der Ablauf gliedert sich in folgende Schritte:

Eine Person erstellt die Gruppe, legt eine gewünschte Aktivität fest und lädt mindestens zwei befreundete Kontakte ein. Sobald die Gruppe aus mindestens drei Personen besteht, wird das Gruppenprofil für andere Gruppen sichtbar geschaltet. Sobald mindestens ein Mitglied aus beiden Gruppen jeweils die andere Gruppe gelikt hat, öffnet sich ein Chat. Im gemeinsamen Gruppenchat wird die Aktivität vereinbart, um das Treffen von der Online-Welt in die Realität zu verlagern.

Niemand wird zu Dates gezwungen

Auch wenn der Spaß im Vordergrund steht, hat der Betreiber strikte Sicherheitsmaßnahmen eingebaut. Jedes Gruppenmitglied benötigt einen eigenen Account und muss die Einladung selbst bestätigen. Niemand wird ungefragt in eine Gruppe gesteckt.

Mitglieder können eine Unterhaltung jederzeit verlassen, ohne dabei aus dem eigenen Freundeskreis auszutreten. Bei unpassendem Verhalten greifen die etablierten Sicherheitsstandards: Personen lassen sich unmittelbar blockieren oder melden. Zudem gelten die bekannten Community-Richtlinien, Moderationssysteme sowie Verifizierungsfunktionen wie "Face Check™", sofern diese im jeweiligen Land freigeschaltet sind.

Nach dem Launch in den Vereinigten Staaten kommt die Neuerung schrittweise auch nach Europa und Österreich. Zu finden ist der Gruppen-Button künftig direkt ganz oben am Startbildschirm der Smartphone-App.