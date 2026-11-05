Psychopathen kriegen eher ein zweites Date

Eine Speed-Dating-Studie zeigt, dass Personen mit höheren Psychopathie- und Sadismus-Werten eine größere Anziehungskraft ausüben.

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Wenn wir uns fragen, was wir an einem potenziellen Partner anziehend finden, stehen sicher nicht psychopathische Züge an erster Stelle. Die meisten Frauen wünschen sich jemanden, der sympathisch und humorvoll ist, der Empathie zeigt und weiß, was er will. Tatsächlich faszinieren uns einer neuen Speed-Dating-Studie, bei der 561 dreiminütige Dates analysiert wurden, aber eher Menschen mit Merkmalen der sogenannten "Dunklen Triade/Tetrade", zu der unter anderem Psychopathie und Sadismus gehören.

So wurde getestet

Vor den Dates wurden die Persönlichkeitsmerkmale der Teilnehmenden erfasst, dazu gehörten auch Psychopathie- und Sadismus-Werte. Direkt im Anschluss an die dreiminütigen Dates gaben die Partner an, ob sie die Personen, mit denen sie sich gerade unterhalten hatten, gerne wiedersehen würden und bewerteten Ausstrahlung, Humor, Freundlichkeit und Attraktivität.

Das kam dabei heraus

Das überraschende Ergebnis: Menschen mit überdurchschnittlich ausgeprägten Psychopathie-Werten wollten rund 53 Prozent der Teilnehmenden gerne wiedersehen. Bei Personen mit niedrigen Werten waren es nur 43 Prozent. Bei Menschen mit hohen Sadismus-Werten verhielt es sich mit 54 Prozent zu 42 Prozent ganz ähnlich.

Aber wie kann das sein? Ganz einfach: Diese Menschen verstecken ihre negativen Eigenschaften am Anfang meistens sehr geschickt und geben sich humorvoll, kontaktfreudig und werden so auch optisch attraktiver wahrgenommen und faszinierender. Negative Wesenszüge wie mangelnde Empathie und Freude an der Erniedrigung zeigen sich in dieser kurzen Zeit kaum. Die kurze Interaktion eines Speed-Dates begünstigt oberflächlichen Charme. Selbstsicherheit und ein extrovertiertes Auftreten wirken auf den ersten Blick anziehend.

Hand aufs Herz: Wer hatte noch nie ein Date, das am Anfang toll lief, mit der Zeit zeigten sich aber immer mehr problematische Seiten?