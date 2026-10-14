Sex ab 40: Das wollen Frauen wirklich

Wie verändern die Wechseljahre die Lust? Eine neue Parship-Umfrage zeigt: Manche Frauen haben weniger Interesse an Sex, andere fühlen sich selbstsicherer. Für viele gewinnt vor allem eines an Bedeutung: emotionale Nähe.

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Was macht guten Sex aus? Körperliche Anziehung, zu wissen, was einem gefällt – oder das Gefühl, sich beim anderen vollkommen fallen lassen zu können? In der Lebensmitte können sich die Antworten auf diese Fragen verändern. Wie unterschiedlich Frauen diese Phase erleben, zeigt eine aktuelle Parship-Umfrage unter fast 700 Frauen zwischen 40 und 69 Jahren zu ihrem Liebesleben in den Wechseljahren.

Dabei ist der 40. Geburtstag kein festgelegter Wendepunkt für die Sexualität. Die Wechseljahre verlaufen individuell, und auch Partnerschaft und Lebensumstände können beeinflussen, wie Frauen ihre Lust erleben.

Drei von zehn Frauen spüren weniger Lust

30 Prozent der befragten Frauen berichten, in den Wechseljahren weniger Lust auf Sex zu haben. Eine Veränderung, die Fragen aufwerfen kann: Warum fehlt plötzlich das Verlangen? Was brauche ich gerade? Und wie spreche ich das in meiner Beziehung an?

Die Umfrage zeigt gleichzeitig, wie verschieden die Erfahrungen sind: 23 Prozent stellen keinerlei Veränderung in ihrem Liebesleben fest. Eine allgemeingültige Geschichte darüber, wie Sex in dieser Lebensphase aussieht, lässt sich daraus also kaum erzählen.

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Nähe wird wichtiger – besonders in den 40ern

Ein Ergebnis fällt beim Thema Sex ab 40 besonders auf: Für 31 Prozent der befragten 40- bis 49-Jährigen ist eine emotionale Verbindung beim Dating oder in der Beziehung wichtiger geworden. Über alle untersuchten Altersgruppen hinweg sind es 26 Prozent.

Sich verstanden fühlen, Vertrauen haben, miteinander reden können: Solche Qualitäten bekommen damit für einen Teil der Frauen mehr Gewicht. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass sie auf Sex verzichten möchten. Emotionale Nähe und sexuelles Verlangen können durchaus zusammengehören.

Auch die Lust auf neue Bekanntschaften verändert sich: 30 Prozent der Befragten geben an, in den Wechseljahren weniger Motivation zu haben, beim Dating neue Menschen kennenzulernen.

Lust haben und wissen, was man will

Neben weniger Verlangen und veränderten Bedürfnissen gibt es auch diese Erfahrung: 22 Prozent der Frauen in ihren 40ern geben an, Lust auf Sex zu haben und zu wissen, was sie wollen.

Für manche geht die Lebensphase außerdem mit einem stärkeren Selbstbewusstsein einher. 15 Prozent aller Befragten fühlen sich durch die Veränderungen selbstsicherer als zuvor. Die Wechseljahre können somit auch Raum dafür bieten, die eigenen Wünsche neu kennenzulernen – und ihnen mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

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Wenn sich der eigene Körper anders anfühlt

Für andere Frauen steht zunächst das Körpergefühl im Vordergrund. 22 Prozent fühlen sich im eigenen Körper weniger zu Hause, 13 Prozent machen sich Gedanken über ihre Attraktivität. Körperliche Veränderungen beeinflussen nach eigener Einschätzung bei 15 Prozent wesentlich das Sexleben.

Solche Erfahrungen verdienen Aufmerksamkeit. Zugleich lässt sich eine veränderte Lust nicht allein auf die hormonelle Umstellung zurückführen: Auch psychologische und soziale Faktoren sowie die Situation in der Partnerschaft spielen eine Rolle.

Für das eigene Liebesleben kann deshalb eine ganz konkrete Frage hilfreicher sein als der Vergleich mit früher: Was fühlt sich für mich heute gut an? Die Antwort darf anders ausfallen als mit 25 oder 35. Mehr Nähe, andere Wünsche oder unveränderte Lust – die Befragung zeigt, wie viel Platz es für unterschiedliche Erfahrungen gibt.