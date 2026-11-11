Singles Day: Warum wir uns am 11.11. selbst beschenken

Am 11. November ist Singles Day. Woher der Tag der Singles kommt, warum ausgerechnet vier Einser dahinterstecken und wie daraus ein riesiges Shoppingevent wurde.

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Blumen? Kannst du dir selbst kaufen. Das Parfum, um das du seit Wochen herumschleichst? Musst du auch niemandem mehr als "ganz dezenten Hinweis" schicken. Am Singles Day steht die Person im Mittelpunkt, deren Geschmack du ziemlich gut kennst: du selbst. Was heute vor allem mit Rabattcodes und vollen Warenkörben verbunden wird, begann mit einer charmanten Idee: Auch das Singleleben verdient seinen eigenen Feiertag.

Warum ist der Singles Day am 11.11.?

Der Singles Day findet jedes Jahr am 11. November statt, 2026 also am Mittwoch. Das Datum ist bewusst gewählt: Die vier Einser in 11.11. stehen symbolisch für Menschen ohne Partner oder Partnerin. Viermal die Eins, viermal solo – ein ziemlich einprägsames Logo für einen Tag, der die Unabhängigkeit feiert.

International begegnet dir der Termin auch als "Double 11" oder "11.11 Shopping Festival". Manche Händler verlängern ihre Aktionen auf mehrere Tage und sprechen dann von den "Singles Days".

Woher kommt der Singles Day?

Die bekannteste Entstehungsgeschichte führt ins China der 1990er-Jahre: 1993 sollen Studenten an der Universität Nanjing einen eigenen Tag für Singles ins Leben gerufen haben. Als Gegenstück zum Valentinstag wollten sie ihr Leben ohne Beziehung feiern, sich treffen und gemeinsam etwas unternehmen.

Über die genauen Anfänge kursieren unterschiedliche Geschichten. Besonders häufig wird von vier alleinstehenden Studenten in einem Wohnheim erzählt. Der Grundgedanke passt jedenfalls auch jenseits des Campus: Man braucht keinen Jahrestag zu zweit, um einen guten Abend zu haben.

Dass daraus einmal ein internationaler Shoppingtermin werden würde, dürfte damals kaum jemand auf dem Zettel gehabt haben.

Wie wurde aus dem Tag der Singles ein Shoppingevent?

Den entscheidenden kommerziellen Schub bekam der Singles Day 2009 durch den chinesischen Handelskonzern Alibaba. Auf seiner heute als Tmall bekannten Plattform startete das Unternehmen eine große Rabattaktion. Bei der ersten Ausgabe waren gerade einmal 27 Händler dabei.

Die Idee dahinter: Wer sich selbst etwas schenken möchte, bekommt dafür einen besonders günstigen Anlass. Für Alibaba war der Termin außerdem eine Möglichkeit, das Onlineshopping bekannter zu machen und den Verkauf in einer eher ruhigen Phase des Jahres anzukurbeln.

Aus der Aktion entwickelte sich eines der größten Shoppingereignisse weltweit. Inzwischen beteiligen sich weitere große Plattformen und internationale Marken. Die Verkaufsaktionen beginnen teilweise schon Wochen vor dem eigentlichen 11. November. Aus vier Einsern wurde ein ziemlich großes Geschäft.

© Getty Images

Gibt es den Singles Day auch in Österreich?

Ja, auch im österreichischen Handel ist der Singles Day angekommen. Dabei lohnt sich ein Blick auf den Aktionszeitraum: Der Name klingt nach einem einzigen Shoppingtag, Angebote können aber über den 11. November hinaus gelten.

Singles-Day-Angebote: So erkennst du ein gutes Schnäppchen

Ein großer Rabatt macht einen Kauf verlockend. Ob er sich wirklich lohnt, zeigt sich beim zweiten Blick. Diese drei Checks helfen:

Den Endpreis vergleichen: Schau nach, was dasselbe Produkt bei anderen Shops inklusive Versand kostet.

Schau nach, was dasselbe Produkt bei anderen Shops inklusive Versand kostet. Die Bedingungen lesen: Gilt der Code für deine Wunschmarke? Sind reduzierte Artikel ausgeschlossen? Brauchst du eine Kundenkarte?

Gilt der Code für deine Wunschmarke? Sind reduzierte Artikel ausgeschlossen? Brauchst du eine Kundenkarte? Bei deiner Wunschliste bleiben: Das Lieblingsparfum günstiger nachzukaufen kann sinnvoll sein. Drei zusätzliche Produkte zu bestellen, nur um den Mindestbestellwert zu erreichen, eher weniger.

Die beste Kontrollfrage lautet: Würde ich mich auch ohne den großen Rabattbanner dafür interessieren?

So feierst du den Singles Day auch ohne Shopping

Vielleicht ist dein schönstes Geschenk am 11.11. ein Abend, an dem du nur nach deinem eigenen Geschmack entscheidest: Lieblingsessen bestellen, den Film schauen, auf den sonst niemand Lust hat, oder mit Freundinnen auf die eigene Unabhängigkeit anstoßen.

Auch ein Kinobesuch allein oder ein freier Abend ohne Termine passen wunderbar zur ursprünglichen Idee. Und wer vergeben ist, darf sich davon genauso angesprochen fühlen.

Ob Blumen, ein lang ersehnter Wunsch oder einfach Zeit für dich: Am Singles Day kannst du selbst entscheiden, was auf deiner Wunschliste ganz oben steht.