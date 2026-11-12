Nie mehr fade Dates: Versuch es mit Alphabet Dating

Neue Ideen für eine romantische Verabredung gesucht? Dieser Dating-Trend ist die Lösung.

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Ein romantisches Candlelight-Dinner oder ein Kaffee und ein Spaziergang sind die Klassiker des Dating-Lebens. Ob fürs erste Treffen oder Paare, die sich schon länger kennen: Das geht immer. Auf Dauer ist das aber nicht romantisch, sondern ganz schön abgedroschen.

Wohin beim Date?

Es müssen also neue Ideen her. Bloß woher nimmt man die? Eine schnelle Google-Recherche bringt zwar einige Antworten, aber so richtig aufregend klingt das auch nicht. Kein Wunder: Die Suchmaschine kann dir auch nur die Ergebnisse liefern, die sie im Internet findet.

Trend für mehr Abwechslung

Wie bringen wir dann frischen Wind in unser Liebesleben? Es gibt einen Dating-Trend, der genau das kann: das Alphabet Dating. Dabei planen Paare ihre Dates nach dem Buchstaben des Alphabets und kommen so auf 26 aufregende, neue Dates.

So funktioniert's: Ihr arbeitet auch der Reihe nach durch das Alphabet. Ihr beginnt also bei A und endet bei Z. Das erste Date beginnt mit dem Buchstaben A. Du suchst jetzt nach einer Idee, die damit beginnt, zum Beispiel könntet ihr zum Afternoon-Tea gehen oder zum Action-Painting. Bei der nächsten Verabredung könntet ihr dann ein Biertasting machen, zusammen basteln oder Bonbons herstellen - und immer so weiter.

Wechselspiel

Am besten wechselt ihr euch ab und überrascht einander mit spannenden Ideen. Das macht das Ganze noch aufregender, denn die oder der andere weiß nicht, was sie oder ihn erwartet.

Damit das wirklich Spaß macht, macht euch keinen Druck. Ihr müsst nicht jede Woche ein neues Date inszenieren. Geht es lieber ganz entspannt an. Das Alphabet Dating soll schließlich frischen Wind in eure Beziehung bringen und keinen Stress.