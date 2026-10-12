Versteckspiel
Hochzeitsgerüchte um Lewis Hamilton
Beim Formel-1-Wochenende in Singapur drehte sich im Fahrerlager nicht alles nur um Rundenzeiten und Rennstrategien. Vor allem das Liebesleben von Lewis Hamilton sorgte, wie die BILD-Zeitung berichtet, für Schlagzeilen – befeuert durch prominenten Besuch und wilde Spekulationen im Netz.
Kardashian in Singapur vor Ort
US-Megastar Kim Kardashian reiste eigens nach Singapur, um den siebenmaligen Weltmeister vor Ort zu unterstützen. Sie wurde im Paddock gesichtet und schaute unter anderem in der Ferrari-Garage vorbei. Ein gemeinsames Auftreten vor den Kameras mieden die beiden allerdings weiterhin.
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Seit Anfang des Jahres gemeinsam unterwegs
Parallel dazu kochte die Gerüchteküche in den sozialen Medien über: Ein angeblicher Instagram-Story-Screenshot ging viral und löste Spekulationen aus, das Paar hätte bereits heimlich geheiratet. Der Screenshot stellte sich jedoch schnell als Fälschung heraus.
Obwohl eine offizielle Bestätigung der Beziehung nach wie vor aussteht, werden Hamilton und Kardashian seit Anfang des Jahres immer wieder zusammen gesehen – unter anderem beim Super Bowl, im Strandurlaub in Malibu, beim GP in Monaco sowie zuletzt bei einer romantischen Bootsfahrt auf der Seine in Paris.
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