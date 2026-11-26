Bitterer Auftakt für Österreich im Kampf um den Einzug ins Davis-Cup-Halbfinale! Joel Schwärzler musste sich bei seinem Debüt auf der großen Davis-Cup-Bühne dem spanischen Weltranglisten-42. Daniel Merida geschlagen geben. Der 20-jährige Vorarlberger hielt phasenweise stark dagegen, musste sich letztlich aber mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben. Damit liegt Österreich im Viertelfinale in Bologna mit 0:1 zurück.

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