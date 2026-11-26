Die Pittsburgh Steelers haben sich mit sofortiger Wirkung von Star-Quarterback Aaron Rodgers getrennt.

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Damit zieht die Franchise die Reißleine, nachdem der 42-Jährige seinen Cheftrainer Mike McCarthy öffentlich bloßgestellt hatte. Auslöser für den Rauswurf war ein denkwürdiger Auftritt von Rodgers in der ESPN-Sendung The Pat McAfee Show.

Darin teilte der Spielmacher gnadenlos gegen McCarthy aus, erklärte ihn für nicht mehr zeitgemäß für die moderne NFL und warf ihm vor, keinen schlüssigen Spielplan zu haben – ja sogar bei Teambesprechungen einzuschlafen.

"Dann solltet ihr mich einfach entlassen"

Besonders brisant: Nur wenige Stunden vor dem Interview hatten die Steelers verkündet, dass Rodgers im kommenden Heimspiel gegen die Denver Broncos auf der Bank sitzen werde. Im TV stellte der Routinier den Klub daraufhin vor ein Ultimatum: "Wenn ihr versucht, mich auf die Bank zu setzen oder die Auswahl der Spielzüge nicht ändert, dann solltet ihr mich einfach entlassen." Pittsburgh kam dieser Aufforderung prompt nach.

Gemeinsam mit Coach McCarthy Champion

Für den vierfachen NFL-MVP könnte die Freistellung nun das unwürdige Aus in seiner 22. und nach eigenen Angaben letzten Saison bedeuten. Rodgers war erst 2025 nach Pittsburgh gewechselt, wo es zum Wiedersehen mit McCarthy kam.

Gemeinsam hatten die beiden zuvor bereits 13 Jahre lang bei den Green Bay Packers zusammengearbeitet und 2011 den Super Bowl gewonnen – nun endet ihre gemeinsame Geschichte im totalen Zerwürfnis.