Kurz vor dem Mega-Fight gegen Anthony Joshua sorgt Ex-Box-Weltmeister Tyson Fury mit schockierenden Einblicken für Schlagzeilen.

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Zwei Wochen vor dem britischen Jahrhundert-Duell gegen Anthony Joshua am 11. Dezember im ausverkauften Principality Stadium in Cardiff sorgt Tyson Fury nicht mit Kampfansagen für Schlagzeilen, sondern mit einer schonungslosen Lebensbeichte.

Im Louis Theroux Podcast sowie in seiner neuen Netflix-Dokumentation zieht der 38-Jährige ein erschütterndes Fazit über seine Karriere.

"Alles ist nur heiße Luft"

Obwohl Fury rund 500 Millionen Euro im Ring verdient und sämtliche Schwergewichts-Gürtel gewonnen hat, bezeichnet er seine Erfolge heute als wertlos:

“All das – es ist völlig nutzlos. Alle Erfolge, alle Ziele, das ganze Geld, der ganze Ruhm – es ist alles ein Haufen Müll, und die Zeit verrinnt. Ich sitze heute hier mit Hunderten Millionen auf der Bank, habe im Boxen alles erreicht, jeden Gürtel gewonnen, kann hingehen und kaufen, was ich will. Aber ich will nichts. Ich sitze auf der Isle of Man, angezogen wie ein Landstreicher – wofür war das alles?” Tyson Fury

Der Showdown in Cardiff

Er habe seine Jugend für Dinge geopfert, die am Ende keine Rolle spielen, während er die wichtigsten Momente mit seiner Frau Paris und seinen Kindern verpasst habe. "Ob du 50 Pence einstecken hast oder zehn Millionen – am Ende landen wir alle früher oder später im Grab. Und alles dazwischen ist nur heiße Luft", so Fury.

Während Fury seine eigene Legende infrage stellt, wartet in Cardiff das größte Box-Spektakel der britischen Geschichte: Vor über 80.000 Fans und einem Millionenpublikum weltweit auf Netflix trifft der "Gypsy King" erstmals überhaupt auf Dauerrivale Anthony Joshua.

Kein Joshua-Kommentar zu Fury

Für Joshua ist der Kampf nach einem schweren Schicksalsschlag – bei einem Autounfall im Dezember 2025 verlor er zwei enge Freunde und Betreuer – die große Chance auf die Rückkehr auf den Schwergewichts-Thron. Aus dem Joshua-Lager gab es zu Furys emotionaler Abrechnung bislang keinen Kommentar.