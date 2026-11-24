Daumen hoch aus dem Spital: Jannik Sinner hat seinen Eingriff bestätigt. Der Tennisstar muss weiter auf sein Comeback warten.

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Das Lächeln und der erhobene Daumen sollen seine Fans beruhigen. Jannik Sinner hat sich am Dienstag nach seiner Knieoperation mit einem Selfie auf Instagram gemeldet. Nach monatelangen Beschwerden blieb dem 25-Jährigen der Eingriff nicht erspart.

"Nach einigen sehr ermutigenden Fortschritten zu Beginn hat mein Knie leider nicht so reagiert, wie wir alle gehofft hatten", schrieb der Südtiroler. "Deshalb habe ich mich heute einem kleinen Eingriff unterzogen, um den Zustand meines Iliotibialbands zu verbessern."

Monatelang um die Operation gekämpft

Bis zuletzt hatte der fünfmalige Grand-Slam-Sieger gehofft, ohne Operation wieder fit zu werden. In den "vergangenen Monaten haben mein Team und ich alles versucht, um meine Verletzung ohne Operation zu behandeln", erklärte Sinner.

Medienberichten zufolge übernahm der finnische Orthopäde Lasse Lempainen den Eingriff. Der Spezialist hatte Sinner am vergangenen Wochenende in Mailand untersucht. Danach fiel die Entscheidung zur Operation. Am Montag reiste der Tennisstar mit einem Privatflugzeug von Bozen nach Finnland.

Behandelt wurde der sogenannte Tractus iliotibialis, eine feste Gewebestruktur an der Außenseite des Oberschenkels, die zur Stabilisierung von Hüfte und Knie beiträgt. Laut den Berichten wurde sie verlängert. Der Eingriff soll ohne Komplikationen verlaufen sein.

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Bis zu fünf Monate bis zum Comeback?

Die Operation ist geschafft, die Rückkehr aber noch ein gutes Stück entfernt. Eurosport berichtet von ersten Prognosen mit rund drei Monaten Genesungszeit. Bis Sinner wieder Turniere spielen könne, könnten demnach sogar vier bis fünf Monate vergehen.

Sollte sich dieser Zeitplan bestätigen, wären die Australian Open im Jänner ausgeschlossen. Sinner selbst legte sich in seiner Mitteilung auf keinen Termin fest.

"Ich vermisse es sehr, auf dem Platz zu stehen, und werde nun gemeinsam mit meinem Team meinen Genesungsprozess beginnen", schrieb er.

Auch Platz zwei gerät in Gefahr

Die lange Pause kostet Sinner nicht nur Matches. Auch in der Weltrangliste drohen weitere Einbußen. Mit 7.950 Punkten liegt er derzeit auf Rang zwei.

Für ein Verpassen der Australian Open und des Turniers in Doha beziffert Eurosport den Verlust auf insgesamt 900 Punkte. Sollte Sinner erst zur Sandplatzsaison zurückkehren, könnte sein Konto dem Bericht zufolge auf rund 5.050 Zähler schrumpfen. Gemessen an der aktuellen Rangliste würde das noch für die Top fünf reichen.

Fielen auch Monte Carlo, Madrid und Rom weg, drohte laut dieser Hochrechnung sogar ein Absturz aus den Top 20. Wo Sinner tatsächlich landet, hängt allerdings auch davon ab, wie viele Punkte seine Konkurrenten sammeln.

Geschütztes Ranking als Hilfe beim Neustart

Für seine Rückkehr könnte Sinner ein sogenanntes Protected Ranking beantragen. Dieses geschützte Ranking steht Spielern nach einer verletzungsbedingten Pause von mindestens sechs Monaten offen. Da Sinner seit Juli fehlt, würde er diese Voraussetzung im Jänner erfüllen.

Damit könnte er sich auf Grundlage einer früheren Weltranglistenposition für Turniere anmelden und wäre nicht auf Wildcards angewiesen. Bei einer Pause zwischen sechs und zwölf Monaten gilt die Regelung für höchstens neun Turniere beziehungsweise neun Monate nach dem Comeback.

Einen Schutz bei der Auslosung bietet sie aber nicht: Für die Setzliste zählt das Protected Ranking nicht. Sinner könnte bei seiner Rückkehr deshalb schon früh auf einen der Topstars treffen.