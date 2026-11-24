Überraschend offen sprach Abfahrtsstar Alexander Aamodt Kilde über ein mögliches Karriereende - und über den schlimmen Augenblick, der sein Comeback gestoppt hat.

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Zweieinhalb Jahre nach dem Horrorsturz in Wengen 2024 (Wade aufgeschlitzt, Schulter zerfetzt), war der zweimalige Abfahrtsweltcup-Gewinner Aleksander Kilde drauf und dran, wieder ganz vorne anzuklopfen: "Ich war so fit wie schon lange nicht." Mitte Oktober erlitt der Verlobte von US-Seriensiegerin Mikaela Shiffrin den nächsten Rückschlag: Beim Training in Chile krachte er ins Fangnetz und erlitt dabei einen Achillessehnenriss.

Auf ServusTV schilderte der Norweger die schlimmen Momente: "Ein Fahrfehler, ein klassischer Innenski. Vorne hat der Ski im Schnee gegriffen." Dann kam das Fangnetz. Kilde: "Mit diesen langen Skiern entsteht ein unglaublicher Druck. Es war sehr schmerzhaft. Man liegt da und fragt sich, was los ist." Als das Adrenalin weniger wurde, erfasste Kilde das Ausmaß der Verletzung: "Vorne hat es den Schienbeinkopf erwischt ("Bone bruise"), hinten war die Achillessehne gerissen. Jetzt kann man schon wieder lachen darüber, aber in dem Moment habe ich gedacht: Bist du deppert!"

Inzwischen hat sich der Sieger von 21 Weltcuprennen (12 Abfahrten, 9 Super-G) mit seiner Situation abgefunden: "Es ist langweilig, aber es läuft schon wieder okay. Als Nächstes müssen die Krücken weg und der Spezialschuh (mit dem der operierte Fuß ruhiggestellt wird, d. Red.). Am meisten weh tut, dass ich im Moment nicht Skifahren kann."

Comeback-Plan: Vorläufer in Kvitfjell

Die ersten Schwünge könnten nach Weihnachten erfolgen, danach will sich Kilde vorsichtig ans Renntempo herantasten.

Vorausgesetzt Reha und Comebacktraining verlaufen weiter nach Plan, könnte der Speedspezialist am 6./7. März 2027 bei seinen Heimrennen auf die Weltcuppiste zurückkehren. "Als Vorläufer in Kvitfjell zu fahren, ist realistisch", so der Norweger. Dann weiß er, ob ein Renn-Comeback funktionieren könnte." Im Hinterkopf sei der Wunsch, "will wieder Rennen zu gewinnen - deswegen steht man auf jeden Tag."

Dennoch schließt Kilde ein Karriereende nicht aus ("Es war schon viel in den letzten Jahren"): "Jetzt, wenn ich hier sitze, weiß ich nicht hundertprozentig, wie es läuft am Ski. Aber ich glaube, das schaffe ich, das sollte eigentlich wieder gehen."