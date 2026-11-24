Am Dienstag wurde Jannik Sinner erfolgreich an seinem lädierten Knie behandelt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mehrere Optionen standen dem Südtiroler von seinen Ärzten zur Auswahl, schlussendlich entschied er sich für eine Operation bei einem Spezialisten.

So ging es für Sinner nach Finnland, wo er in Turku von Lasse Lempainen operiert wurde. Dort verlief alles einwandfrei, wie Sinners Arzt Herbert Schönhuber bei "Rai Südtirol" versicherte.

Band im Oberschenkel wurde verlängert

Was musste der 25-Jährige über sich ergehen lassen? Eine Verlängerung des Iliotibialbands, das vom Becken am äußeren Oberschenkel entlang bis knapp unter das Knie reicht. Es soll die schonendste Variante für die Probleme sein.

Doch auch trotz erfolgreichem Eingriff ist nun länger nicht an Tennis auf höchstem Niveau zu denken. Drei Monate muss Sinner Stand jetzt pausieren, eine Rückkehr zu den Australian Open (17. bis 31. Jänner) ist nicht möglich.

Wann kehrt Sinner zurück?

Möglicherweise kann die aktuelle ATP-Nummer-zwei das erste 1000er der neuen Saison in Indian Wells (ab 3. März) in Angriff nehmen.

Da ihn die Probleme aber bereits seit Juli außer Gefecht setzen, ist eine vollständige Genesung ohnehin die oberste Priorität.