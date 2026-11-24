Knapp zwei Wochen Spital, dann die Auslosung zur EM-Qualifikation in Belfast: Für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wird es eng. Auch beim Gegner droht eine Hängepartie.

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Die Operation ist überstanden, der nächste wichtige Termin rückt bereits näher: Am Sonntag, 6. Dezember, erfährt Österreich in Belfast seine Gegner in der EM-Qualifikation. Die Ziehung im International Convention Centre beginnt um 18 Uhr österreichischer Zeit (live auf ServusTV und ORF Sport+). Ob Ralf Rangnick dabei sein kann, ist offen.

Zwischen dem Eingriff und der Auslosung liegen gerade einmal 13 Tage. Der ÖFB-Teamchef wurde am Montag im bayerischen Murnau am rechten Sprunggelenk operiert. Die Operation verlief erfolgreich, bestätigte ein ÖFB-Sprecher. Für die Genesung ist allerdings ein knapp zweiwöchiger Spitalsaufenthalt vorgesehen.

Rangnicks Hoffnung nach langer Leidenszeit

Damit fällt die Ziehung genau in jene Tage, in denen Rangnicks Aufenthalt voraussichtlich zu Ende geht. Wann er die Klinik verlassen kann und ob eine Reise nach Nordirland möglich ist, hat der ÖFB bisher offengelassen.

Seit rund eineinhalb Jahren kämpft der 68-Jährige mit den Folgen eines früheren Eingriffs. Schon im September 2025 musste Assistent Lars Kornetka eine Kaderbekanntgabe für die WM-Qualifikation übernehmen, weil Rangnick länger im Spital bleiben musste.

Zuletzt hatten sich die Beschwerden weiter verschlechtert. Anfang November erklärte der Teamchef deshalb, das obere Sprunggelenk versteifen lassen zu wollen. Seine Hoffnung: "Ich habe mir sagen lassen, dass die Chancen gut stehen, dass ich dann wieder schmerzfrei gehen kann."

Deutschland-Duell? Das könnte bis März offenbleiben

Selbst wenn Rangnick nach Belfast reisen kann, kennt er bei der Heimreise womöglich noch nicht alle Gegner. Österreich liegt in Topf zwei. In Topf eins stecken auch Platzhalter für die Sieger und Verlierer der Nations-League-Viertelfinals.

Für Rangnick besonders reizvoll: Belgien gegen Deutschland. Zieht Österreich eines dieser beiden Lose, steht erst nach den Duellen im März fest, ob es zum Aufeinandertreffen mit seinem Heimatland kommt.

Dasselbe gilt für Spanien gegen Frankreich, Norwegen gegen England sowie die Niederlande gegen Portugal. Für jede Paarung gibt es ein Sieger- und ein Verliererlos. Bei Italien, Kroatien, Dänemark oder Griechenland wäre dagegen schon am 6. Dezember klar, wer Österreich erwartet.

Übersicht der Lostöpfe für die Auslosung der EM-Qualifikation am 6. Dezember 2026 in Belfast. Österreich kann auf keine andere Mannschaft aus Topf zwei treffen. Datengrundlage: UEFA. © Grafik: oe24/ Daten: UEFA

Wiedersehen mit Israel und Kosovo möglich

Aus Topf drei könnten unter anderem Polen, die Ukraine oder Schottland kommen. Auch Israel und Kosovo wären möglich – zwei Gegner, auf die Österreich gerade erst in der Nations League getroffen ist.

Ein weiteres Gruppenduell mit Irland ist hingegen ausgeschlossen. Die Iren liegen wie Österreich in Topf zwei, ebenso die Schweiz, die Türkei und Ungarn.

Das Los entscheidet aber nicht nur über die Gegner. Es bestimmt auch, wann Rangnicks Mannschaft erstmals um EM-Punkte spielt.

Österreichs Weg zur EM 2028 Auslosung: Am 6. Dezember um 18 Uhr in Belfast, live auf ServusTV und ORF Sport+. Österreich wird aus Topf zwei gezogen. Gruppen: Das ÖFB-Team bekommt drei oder vier Gegner. Gespielt wird jeweils daheim und auswärts – insgesamt sechs oder acht Qualifikationspartien. Start: In einer Fünfergruppe beginnt die Qualifikation bereits im März 2027. In einer Vierergruppe steigt Österreich erst Ende September ein. Direktes EM-Ticket: Die zwölf Gruppensieger und die acht besten Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt. Gegner mit Fragezeichen: Wird Österreich ein Sieger- oder Verliererlos aus den Nations-League-Viertelfinals zugelost, steht dieser Gegner erst im März fest. Chance über die Play-offs: Wer das direkte EM-Ticket verpasst, kann sich im März 2028 noch über Entscheidungsspiele qualifizieren. Dort treten die übrigen Gruppenzweiten und weitere Teams über die Nations-League-Wertung an. Je nach Abschneiden der Gastgeber werden zwei bis vier EM-Plätze vergeben.

Sechs oder acht Spiele auf dem Weg zur EM

Eine mögliche Vierergruppe mit dem Sieger aus Belgien gegen Deutschland, Polen und Luxemburg würde erst Ende September in die Qualifikation starten. Österreichs erste vier Länderspiele des Jahres wären dann Testpartien.

Anders sähe es etwa in einer Fünfergruppe mit Italien, Israel, Finnland und Malta aus: Hier ginge es bereits im März los. Das ÖFB-Team hätte acht statt sechs Qualifikationsspiele zu bestreiten.

Die zwölf Gruppensieger und die acht besten Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die EURO 2028.

Gelingt die EM-Qualifikation, bleibt Rangnick dem ÖFB auch beim Turnier 2028 erhalten: Sein Vertrag verlängert sich dann automatisch bis zur Endrunde.