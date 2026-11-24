In München braut sich der nächste Wirbel zusammen.

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Wenn an der Säbener Straße in München die Alarmglocken schrillen und die täglichen Schlagzeilen das Sportliche fast komplett verdrängen, weiß Fußball-Deutschland: Der FC Hollywood ist mit voller Wucht zurück.

Kollaps, K.o. & Millionen-Streit

In den vergangenen Wochen überschlugen sich die Ereignisse beim deutschen Rekordmeister in einer Taktung, die selbst für Münchner Verhältnisse atemberaubend ist.

Den Anfang machten schwere Schockmomente um die sportliche Führung und die Lebensversicherung im Angriff: Der Kollaps von Trainer Vincent Kompany, die schwere Verletzung von Torjäger Harry Kane sowie der Streit um das 25-Millionen-Euro-Gehalt von Jamal Musiala, der wegen seiner neurologischen Aussetzer (Absencen) nur selten im Einsatz ist.

Neuer: Lieber Brasilien statt Wochenbett

Als wäre die sportliche und finanzielle Großbaustelle nicht genug, sorgt auch die Kabine abseits des Rasens für gewaltigen Gesprächsstoff. Auslöser war ein virales Instagram-Video der Paarberaterin Ruth Marquardt, die mit Kapitän Manuel Neuer (40) hart ins Gericht ging.

Der Vorwurf: Neuer soll seine Ehefrau Anika (26) nur wenige Tage nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Sohnes im Wochenbett verlassen haben, während er seine Fuß-Reha mit Genehmigung des Klubs unter anderem in Brasilien – an der Seite seiner Physiotherapeutin – absolvierte.

Abrechnungsvideo: Auch Laimers Frau gefällt's

Was das Ganze zu einer waschechten "FC Hollywood"-Episode macht, ist die explosive Reaktion aus dem direkten Mannschaftsumfeld: Das Abrechnungs-Video wurde von prominenten Spielerfrauen reihenweise mit "Gefällt mir" markiert.

Neben Lina Kimmich (Ehefrau von Joshua Kimmich) und Ines-Sarah Laimer (Frau von Konrad Laimer) ließ ausgerechnet auch Nina Neuer, die Ex-Frau des Torhüters, ein öffentliches Like da. Auch Ann-Kathrin Götze applaudierte in den Kommentaren.