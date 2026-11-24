Ralf Rangnick plagten vor dem letzten Spiel in der Nations League gegen Israel zahlreiche Ausfälle, einer davon war Romano Schmid.

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Während einige der Spieler aus gesundheitlichen Gründen beim 1:1 nicht dabei waren, nannte Rangnick bereits bei der PK davor persönliche Gründe für die Rückkehr von Schmid zu seiner Familie.

Bei einer Pressekonferenz von Frosinone lieferte der 26-Jährige etwas mehr Einsichten. "Es war nichts Ernstes, aber mein Sohn hatte ein Problem, fühlte sich nicht gut", so der Grazer.

Lieber Zeit mit der Familie

Und da der Aufstieg in Liga A ohnehin schon fixiert war, "zog ich es vor, bei meiner Familie zu bleiben", betonte er.

Für seinen Klub war der Zehner wieder normal über 74 Minuten im Einsatz, musste sich dem AC Milan auswärts aber mit 1:5 geschlagen geben.