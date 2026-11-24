Sie gelten als das Traumpaar im Skisprung-Zirkus. Nun packt die Freundin von ÖSV-Star Daniel Tschofenig, Alexandria Loutitt, über ihr hartes Comeback aus.

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Im September 2025 hatte sich die 22-Jährige Kanadierin beim Sommer-Grand-Prix in Predazzo das Kreuzband gerissen. Die bittere Folge: das komplette Saison-Aus inklusive der Olympischen Winterspiele in Italien.

Am vergangenen Wochenende meldete sich die Weltmeisterin von 2023 in Norwegen zurück. Nachdem sie im ersten Bewerb die Qualifikation noch knapp verpasst hatte, sprang Loutitt am Sonntag auf Rang 27 und sammelte prompt erste Weltcuppunkte.

"Stolz, dass ich wieder kämpfen kann"

Ein kleines Wunder, wie die Kanadierin im Interview mit TVP Sport verriet: "Der Sonntag in Lillehammer war mein vierter Tag auf der Großschanze. Dass ich mit so wenig Trainingssprüngen Punkte geholt habe, ist ein Erfolg."

Der Weg zurück sei alles andere als geradlinig verlaufen, denn vor gerade einmal viereinhalb Monaten war ein zweiter Eingriff nötig geworden. "Es war eine Herausforderung, rechtzeitig zum Weltcup fit zu werden. Ich bin stolz auf mich, dass ich wieder kämpfen kann."

"Diese Pause war kostbar"

Neben der körperlichen Aufholjagd kostete vor allem die Kopfsache enorme Kraft. "Die schlichte Angst" sei ein großes Hindernis gewesen, gestand Loutitt offen: "Die Angst davor, dass ich mich erneut verletzen könnte, dass etwas Schlimmes passieren würde. Es war manchmal nicht leicht, einfach drauf loszulegen, ohne groß nachzudenken."

Trotz der schmerzhaften Zwangspause zieht sie heute ein positives Fazit: "Ich habe auf etwas gewartet, das ich zuvor für selbstverständlich gehalten hatte. Jetzt schätze ich den Sport, die Menschen um mich herum und alles noch mehr. Diese Pause war kostbar."