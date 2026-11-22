ÖSV-Newcomer Raffael Zimmermann sorgt im Skisprung-Weltcup für Furore. Nach seinem nächsten Podestplatz in Lillehammer trennten den Tiroler nur 0,2 Punkte vom allerersten Sieg.

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Dass der 23-Jährige aus Mils bei Innsbruck überhaupt schon in der Weltspitze mitmischt, ist alles andere als selbstverständlich. Während andere Athletinnen und Athleten früh als große Nachwuchshoffnungen gefeiert wurden, ging der Starter des Nordic Team Absam seinen Weg über stetige Weiterentwicklung und starke Auftritte – und feiert nun seinen Durchbruch im Weltcup. Nach Rang drei im Mixed-Teambewerb und Platz drei im Einzelspringen am Samstag legte er am Sonntag in Lillehammer direkt mit Rang zwei nach.

Märchenhaftes Kapitel in Lillehammer

Dass der ganz große Triumph diesmal um lediglich 0,2 Punkte ausblieb, trübt die Freude überhaupt nicht. Für den Österreicher fühlt sich das Ganze ohnehin wie das "dritte Kapitel" eines Märchens an. In einer Aussendung des ÖSV meinte er: "Ich bin mit dem Zweiten sowas von happy und kann es überhaupt nicht glauben. Das ist echt so geil!" Im ORF-Interview ergänzte er gelassen, der erste Sieg "wird schon noch kommen".

Nervenstärke trotz Lampenfieber

Auch das eigene Gefühl nach dem Sprung hätte er so nicht unbedingt erwartet. Sein Sprung habe sich gefühlt nicht ganz so sauber angefühlt, erklärte er, doch es habe gereicht, um den Auftrieb mitzunehmen und über die grüne Linie zu hüpfen. Dass es am Ende für Platz zwei reichte, nannte er "völlig irre". Nach außen hin wirkte der Weltcup-Neuling bei seinem erst zweiten Einzelbewerb auf diesem Niveau verblüffend abgeklärt, was er selbst einordnet: "Gut wenn es so ausschaut! Ich war oben wieder voll nervös, habe wieder meine Atemtechniken gemacht. Ich schaffe es echt immer wenn es dann Grün schaltet bei mir zu sein und ich weiß genau was ich zu tun habe".

Blick nach Kuusamo

Schon bald steht der nächste Halt in Kuusamo in Finnland an. Mit der dortigen Schanze verbindet den Tiroler bisher allerdings noch nichts – er war noch nie dort und lachte, dass er keinerlei Verbindungen zu ihr habe.

Bevor es weitergeht, wird erst einmal im Team angestoßen. Dabei dürfte der aufstrebende Skispringer auch selbst gefragt sein, wie er augenzwinkernd anmerkte: "Kann schon sein, dass ich die eine oder andere Runde jetzt schmeißen muss." Mit dem zweiten Platz in Lillehammer setzt der ÖSV-Athlet seine Serie an Spitzenresultaten fort.