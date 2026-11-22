Auf dem Wohltätigkeitsbasar "Nuevo Futuro" staunten Besucher nicht schlecht: Maßgeschneiderte Anzüge von Spaniens Altkönig Juan Carlos I. gingen dort schon ab 70 Euro über den Tisch.

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Wer schon immer einmal in die Kleidung eines Monarchen schlüpfen wollte, hatte auf dem Flohmarkt "Nuevo Futuro" die perfekte Gelegenheit dazu. Der 88-jährige Juan Carlos I. von Spanien trennte sich von einem großen Teil seiner Garderobe und stellte die Stücke für den guten Zweck zur Verfügung. Ganz unprätentiös hingen die hochwertigen Sachen an einer einfachen Kleiderstange, versehen mit einem schlichten, handgeschriebenen Schild: "Anzüge König Juan Carlos ab 70 Euro". Was auf den ersten Blick fast wie ein Witz wirkte, war tatsächlich echt.

Tradition trotz Leben im Exil

Obwohl der Ehemann von Altkönigin Sofía (88) bereits seit 2020 im Exil lebt, bleibt er einer wichtigen Familientradition treu. Der Wohltätigkeitsbasar "Nuevo Futuro" wurde einst von seiner verstorbenen Schwester Pilar de Borbón (†83) ins Leben gerufen. Auch in diesem Jahr ließ es sich der 88-Jährige nicht nehmen, einen ganzen Berg an Kleidung aus seinem Schrank beizusteuern.

Hochwertige Schneiderkunst für Stammkunden

Dass die Aktion keine Ausnahme ist, bestätigte Pilars Tochter Simoneta Gómez-Acebo, die heute für den Markt verantwortlich zeichnet, gegenüber "hola.com": "Er unterstützt uns schon seit vielen Jahren, und auch dieses Jahr ist keine Ausnahme. Obwohl ich noch nicht gesehen habe, was er uns gespendet hat, handelt es sich immer um Kleidung, und ich habe treue Kunden, die wissen, dass seine Anzüge und Jacken von einem Schneider hochwertig verarbeitet sind. Er behält Nuevo Futuro im Auge und bittet mich stets, ihn an den Termin zu erinnern, damit er helfen kann."

Tochter Elena vor Ort

Juan Carlos selbst war bei dem Verkauf der Anzüge nicht anwesend. Dafür schaute seine 62-jährige Tochter Elena von Spanien auf dem Event vorbei, wo sie begeistert zwischen den verschiedenen Ständen umherschlenderte. Neben Secondhand-Mode gab es dort auch Antiquitäten, Bücher, Deko und Feinkost zu entdecken. Die gesamten Einnahmen aus dem Verkauf kommen Kindern und Jugendlichen zugute, die in betreuten Wohngruppen von "Nuevo Futuro" ein Zuhause gefunden haben.