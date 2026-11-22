Spannende Serienstarts, packende Blockbuster und große Unterhaltung

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Ihr kompakter Überblick für die Fernsehwoche: Alle Highlights und Empfehlungen direkt auf einen Blick.

Überblick. Ob fesselnde Krimimomente, großartige Spielfilme oder beste Unterhaltung für den gemütlichen Abend auf der Couch – die kommende Fernsehwoche hält wieder einige visuelle Leckerbissen bereit. Wir haben das unübersichtliche Programm für Sie durchforstet und die absoluten Höhepunkte übersichtlich zusammengetragen, damit Sie zur richtigen Zeit garantiert den passenden Sender einschalten.

Montag: »Die Promi Millionenshow für "Licht ins Dunkel"«

ORF 2. Vier Prominente aus der Unterhaltungsindustrie sind in dieser Sondersendung am Start. Dabei stellen sie ihr Wissen auf die Probe und versuchen, im Quiz mit Armin Assinger möglichst viele Fragen zu beantworten und so bis maximal 300.000 Euro zu erspielen. Die Mutigen, die dabei auch riskieren, sich zu blamieren, sind in diesem Jahr die Schauspieler Angelika Niedetzky und Ferdinand Seebacher, der Musiker Benjamin Gedeon und der Kabarettist Berni Wagner.

Die Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel - Prominente stellen ihr Wissen auf die Probe und versuchen auch heuer wieder für Licht ins Dunkel bei Armin Assinger möglichst viele Fragen zu beantworten und max. EUR 300.000,-- zu erspielen. Diesmal mit: Verena Scheitz, Ferdinand Seebacher, Benjamin Gedeon 'Cosmo' und Berni Wagner - Im Bild: Berni Wagner, Benjamin Gedeon 'Cosmo', Armin Assinger, Verena Scheitz, Ferdinand Seebacher. Foto: ORF/Stefan Gregorowius. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

Dienstag: »Steile Welt – zwischen Abgrund und Zuflucht«

ORF 2. Felslandschaften sind eine der letzten unberührten Wildnisse Mitteleuropas. Hoch über dem Abgrund trotzen Spezialisten wie Steinadler, Steinböcke und Gämsen den rauen Naturgewalten. Auch im Verborgenen tobt das Leben: Echsen und Spinnen behaupten sich in kleinsten Felsspalten. Als aufmerksamer Beobachter führt der Kolkrabe durch dieses faszinierende Netzwerk des Lebens.

Universum - Steile Welt - Zwischen Abgrund und Zuflucht - Anmutige Felsformationen, schwindelerregende Tiefen und nahezu senkrechte Wände - die vertikale Felswelt zählt zu den extremsten Lebensräumen unseres Planeten und ist zugleich die wohl letzte unberührte Wildnis Mitteleuropas. Hier wurden keine Städte gebaut, keine Felder bestellt und keine Kriege geführt. Die Felswand blieb, was sie seit Jahrtausenden ist: ein Refugium der Natur. Gedreht in den österreichischen Westalpen Tirols und Vorarlbergs, folgt der Film den Bewohnern dieses einzigartigen Lebensraums, ohne ihn auf einzelne Orte zu reduzieren. Denn was zählt, ist die Felswelt selbst - ein Lebensraum, der sich über Grenzen und Regionen hinweg erstreckt. Dieser Film führt in eine Welt, in der nur wahre Spezialisten überleben. Hoch über dem Abgrund trotzen Steinadler, Steinböcke und Gämsen den Naturgewalten. Doch erst der Blick auf die verborgenen Bewohner offenbart die ganze Faszination dieses einzigartigen Kosmos: Echsen, Felsenspringer, Spinnen und zahllose weitere Arten behaupten sich in kleinsten Felsspalten, wo selbst auf engstem Raum erbitterte Revierkämpfe ausgetragen werden. Kein anderes Tier aber kennt die Felswand und ihre Bewohner besser als der Kolkrabe. Seine Begegnungen mit den unterschiedlichsten Arten eröffnen überraschende Einblicke in das faszinierende Netzwerk des Lebens zwischen Abgrund und Zuflucht - in eine Wildnis, die spektakulärer und ursprünglicher kaum sein könnte. Ein Film von Patrick Centurioni. - Im Bild: Einer der extremsten Lebensräume der Erde: Steile, nahezu senkrechte Felswände und dennoch Lebensraum für zahlreiche Tiere. Foto: ORF/Centurioni Film/Patrick Centurioni. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

Mittwoch: »Die Bergretter: Spiel mit dem Feuer«

ORF 2. Karsten Neumann meldet seine Frau Judith als vermisst, nicht ahnend, dass sie sich heimlich mit ihrer Affäre Steve Wallner treffen wollte. Als die Bergretter Judith aus einer Notlage retten, fliegt ihr Geheimnis auf. Da Paraglider Steve nicht erschien, befürchtet das Team einen Absturz. Während die Suche nach ihm läuft, verschwindet eine weitere Person. Die Fälle sind eng verstrickt und jede Minute zählt.

Führt Hund Monti die Bergretter Markus (Sebastian Ströbel, M.), Tobi (Markus Brandl, l.) und Nina (Josephin Busch, r.) zu dem Vermissten? © ZDF und Sabine Finger Fotografie

Donnerstag: »Rosenheim Cops: Ach wie schön ist Kalifornien«

ORF 2. Die Kunstsachverständige Melanie Scherenberg wird im Auktionshaus Goossens erschossen aufgefunden. Zunächst sieht alles nach einem Einbruch aus. Die Kommissare Anton Stadler und Sandra Hecht vermuten aber einen Mord und haben den Waffenexperten Phillipp von Zechenthal im Visier, da er eine Affäre mit dem Opfer hatte. Die Ermittlungen nehmen eine neue Wendung, als gestohlene Beute in Scherenbergs Wohnung entdeckt wird.

Mit Hilfe von zwei Kollegen der KTU (Komparsen) beginnt Polizeihauptmeister Mohr (Max Müller, M.), den Tatort zu sichern. © ZDF und Bojan Ritan

Freitag: »Klaus Eckel: Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht«

ORF 1. Der mit verschiedenen Kleinkunstpreisen ausgezeichnete Kabarettist Klaus Eckel konfrontiert mit einem Tempo, schneller als die Lichtgeschwindigkeit, die Schwierigkeiten des modernen Lebens. Er scheitert an den Tücken der Kommunikation, befasst sich humorvoll der gewaltfreien Kommunikation, hat die Qual der Wahl durch zu viele Möglichkeiten und ist auf der Suche nach Identität in einer schnelllebigen Zeit.

Klaus Eckel: Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht - Klaus Eckel ist die deutsche Autobahn unter den Kabarettisten. Leider kennt er kein Tempolimit. Die Pause und er haben sich vor Jahren auseinandergelebt. Jetzt hat er bei beim IFES (Institut for Eckel Science) eine unabhängige Studie in Auftrag gegeben, welche eindeutig beweist: Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht. Mit einem Tempo, schneller als die Lichtgeschwindigkeit, konfrontiert Klaus Eckel die Schwierigkeiten des modernen Lebens. Er scheitert an den Tücken der Kommunikation, hat die Qual der Wahl durch zu viele Möglichkeiten und ist auf der Suche nach Identität in einer schnelllebigen Zeit. - Im Bild. Klaus Eckel Foto: ORF/Hubert Mican. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

Samstag: »Das Adventsfest der 100.000 Lichter«

ORF 1. Am Vorabend zum ersten Advent präsentiert Florian Silbereisen live die große Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte. Der Showmaster zündet gemeinsam mit vielen Stars die ersten Kerzen an und stimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern auf die besinnlichste Zeit des Jahres ein. Ein feierlicher Höhepunkt der Eurovisionsshow wird das Eintreffen des Friedenslichts.

BR Fernsehen DAS ADVENTSFEST DER 100.000 LICHTER, 'Florian Silbereisen präsentiert die große Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte', am Mittwoch (20.12.23) um 20:15 Uhr. Florian Silbereisen präsentiert die große Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte: DAS AVENTSFEST DER 100.000 LICHTER. Der Showmaster zündet gemeinsam mit vielen Stars die ersten Kerzen an und stimmt die Zuschauer mit den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern auf die besinnlichste Zeit des Jahres ein. Ein feierlicher Höhepunkt der Eurovisionsshow wird das Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Bethlehem sein, das wieder an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnern soll. Eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, des ORF und des SRF in Zusammenarbeit mit Jürgens TV. Weiteres Bildmaterial finden Sie unter www.br-foto.de. Weitere Infos zur Show folgen regelmäßig auf www.feste.tv. Florian Silbereisen in weihnachtlicher Kulisse. © BR/ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter BR-Sendung bei Nennung 'Bild: BR/ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann' (S2). BR/Bildmanagement, Tel: 089/5900-33133, Fax: -10585, Bildmanagement@br.de, www.br-foto.de © BR/ARD/JürgensTV/Dominik Beckman

Sonntag: »Wenn das Licht gefriert«

ORF 2. Elisabeths ruhiges Leben gerät aus den Fugen, als ihr an Alzheimer erkrankter Mann Friedrich unvermutet Täterwissen zu einem 26 Jahre zurückliegenden Mord an der besten Freundin ihrer Tochter offenbart. Überwältigt von Zweifel und Isolation beginnt sie eigenmächtig zu recherchieren, stößt dabei im Umfeld der Familie und beim damaligen Ermittler auf Widerstand und gerät schließlich selbst in tödliche Gefahr.

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