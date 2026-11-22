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Die TV-Highlights der Woche
Ihr kompakter Überblick für die Fernsehwoche: Alle Highlights und Empfehlungen direkt auf einen Blick.
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Überblick. Ob fesselnde Krimimomente, großartige Spielfilme oder beste Unterhaltung für den gemütlichen Abend auf der Couch – die kommende Fernsehwoche hält wieder einige visuelle Leckerbissen bereit. Wir haben das unübersichtliche Programm für Sie durchforstet und die absoluten Höhepunkte übersichtlich zusammengetragen, damit Sie zur richtigen Zeit garantiert den passenden Sender einschalten.
Montag: »Die Promi Millionenshow für "Licht ins Dunkel"«
ORF 2. Vier Prominente aus der Unterhaltungsindustrie sind in dieser Sondersendung am Start. Dabei stellen sie ihr Wissen auf die Probe und versuchen, im Quiz mit Armin Assinger möglichst viele Fragen zu beantworten und so bis maximal 300.000 Euro zu erspielen. Die Mutigen, die dabei auch riskieren, sich zu blamieren, sind in diesem Jahr die Schauspieler Angelika Niedetzky und Ferdinand Seebacher, der Musiker Benjamin Gedeon und der Kabarettist Berni Wagner.
Dienstag: »Steile Welt – zwischen Abgrund und Zuflucht«
ORF 2. Felslandschaften sind eine der letzten unberührten Wildnisse Mitteleuropas. Hoch über dem Abgrund trotzen Spezialisten wie Steinadler, Steinböcke und Gämsen den rauen Naturgewalten. Auch im Verborgenen tobt das Leben: Echsen und Spinnen behaupten sich in kleinsten Felsspalten. Als aufmerksamer Beobachter führt der Kolkrabe durch dieses faszinierende Netzwerk des Lebens.
Mittwoch: »Die Bergretter: Spiel mit dem Feuer«
ORF 2. Karsten Neumann meldet seine Frau Judith als vermisst, nicht ahnend, dass sie sich heimlich mit ihrer Affäre Steve Wallner treffen wollte. Als die Bergretter Judith aus einer Notlage retten, fliegt ihr Geheimnis auf. Da Paraglider Steve nicht erschien, befürchtet das Team einen Absturz. Während die Suche nach ihm läuft, verschwindet eine weitere Person. Die Fälle sind eng verstrickt und jede Minute zählt.
Donnerstag: »Rosenheim Cops: Ach wie schön ist Kalifornien«
ORF 2. Die Kunstsachverständige Melanie Scherenberg wird im Auktionshaus Goossens erschossen aufgefunden. Zunächst sieht alles nach einem Einbruch aus. Die Kommissare Anton Stadler und Sandra Hecht vermuten aber einen Mord und haben den Waffenexperten Phillipp von Zechenthal im Visier, da er eine Affäre mit dem Opfer hatte. Die Ermittlungen nehmen eine neue Wendung, als gestohlene Beute in Scherenbergs Wohnung entdeckt wird.
Freitag: »Klaus Eckel: Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht«
ORF 1. Der mit verschiedenen Kleinkunstpreisen ausgezeichnete Kabarettist Klaus Eckel konfrontiert mit einem Tempo, schneller als die Lichtgeschwindigkeit, die Schwierigkeiten des modernen Lebens. Er scheitert an den Tücken der Kommunikation, befasst sich humorvoll der gewaltfreien Kommunikation, hat die Qual der Wahl durch zu viele Möglichkeiten und ist auf der Suche nach Identität in einer schnelllebigen Zeit.
Samstag: »Das Adventsfest der 100.000 Lichter«
ORF 1. Am Vorabend zum ersten Advent präsentiert Florian Silbereisen live die große Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte. Der Showmaster zündet gemeinsam mit vielen Stars die ersten Kerzen an und stimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern auf die besinnlichste Zeit des Jahres ein. Ein feierlicher Höhepunkt der Eurovisionsshow wird das Eintreffen des Friedenslichts.
Sonntag: »Wenn das Licht gefriert«
ORF 2. Elisabeths ruhiges Leben gerät aus den Fugen, als ihr an Alzheimer erkrankter Mann Friedrich unvermutet Täterwissen zu einem 26 Jahre zurückliegenden Mord an der besten Freundin ihrer Tochter offenbart. Überwältigt von Zweifel und Isolation beginnt sie eigenmächtig zu recherchieren, stößt dabei im Umfeld der Familie und beim damaligen Ermittler auf Widerstand und gerät schließlich selbst in tödliche Gefahr.
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Montag, 23.11.
Promi Millionenshow - 20.15 Uhr, ORF 2
Alles finster - 20.15 Uhr, ORF 1
Wahrheit oder Lüge - 20.15 Uhr, ZDF
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Dienstag, 24.11.
Steile Welt - 20.15 Uhr, ORF 2
Steirerbiest - 20.15 Uhr, ORF 1
Guidos Deko Queen - 20.15 Uhr, VOX
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Mittwoch, 25.11.
Die Bergretter - 20.15 Uhr, ORF 2
Joko & Klaas gegen ProSieben - 20.15 Uhr, PRO 7
Inside Lindt - 20.15 Uhr, RTL
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Donnerstag, 26.11.
Rosenheim Cops - 20.15 Uhr, ORF 2
True Stories - 20.15 Uhr, ORF 1
Linda Zervakis - 20.15 Uhr, PRO 7
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Freitag, 27.11.
Klaus Eckel - 20.15 Uhr, ORF 1
Der Alte - 20.15 Uhr, ORF 2
Jenseits der Spree - 20.15 Uhr, ZDF
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Samstag, 28.11.
Adventsfest der 100.000 Lichter - 20.15 Uhr, ORF 2
Thüringenkrimi - 20.15 Uhr, ZDF
Shazam - 20.15 Uhr, PRO 7
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Sonntag, 29.11.
Wenn das Licht gefriert - 20.15 Uhr, ORF 2
Elvis - 20.15 Uhr, Sat 1
Grill den Henssler - 20.15 Uhr, VOX
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