Henssler fordert seine Promi-Kollegen am Herd heraus.

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Herausforderung. Steffen Henssler stellt sich erneut einem packenden kulinarischen Wettstreit und trifft dabei auf hochkarätige Konkurrenz: Diesmal tritt er gegen die renommierten Spitzenköche Elif Oskan, Alexander Wulf und Ali Güngörmüs an. Gemeinsam widmen sie sich der anspruchsvollen Zubereitung traditioneller sowie raffinierter Klassiker wie einer gehaltvollen Hochzeitssuppe, einem perfekt zubereiteten Cordon bleu und zarten Quarknocken. Die Zubereitung dieser scheinbar vertrauten Gerichte entwickelt sich am Herd rasch zu einem turbulenten und dynamischen Spektakel. Zwischen brodelnden Töpfen, knappen Zeitlimits und dem Ehrgeiz aller Beteiligten entsteht eine fesselnde Mischung aus fachlicher Höchstleistung, feurigem Ehrgeiz und erstklassiger Unterhaltung. Abseits des hektischen Geschehens in der Küche bleibt dennoch Raum für ruhigere Momente, in denen die Teilnehmer persönliche Einblicke in ihren fordernden Berufsalltag gewähren und sehr private Erfahrungen sowie Anekdoten aus ihrem Leben teilen.

VOX

20.15 UHR