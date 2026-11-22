Neuanfänge: Das Schiff nimmt Kurs auf Bangkok.

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Romanze. Auf der Traumschiff-Reise nach Bangkok sucht Arzthelferin Araya Wagner erstmals nach ihren thailändischen Wurzeln und wird dabei von einer unerwarteten Begegnung mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Gleichzeitig gerät die heimliche Liebe zwischen Barkeeper Niklas und Köchin Milena ins Wanken, als ein junger Koch um sie wirbt – woraufhin Staff-Kapitän Martin Grimm und Hanna Liebhold verkuppelnd eingreifen. Unterdessen versucht Chief-Ingenieur Rainer Brenner seiner eigenen Jubiläumsfeier zu entkommen. Ein seltener Schmetterling lockt den zurückgezogenen Maschinenraumchef nach Jahren schließlich wieder an Land, wo er gemeinsam mit Kapitän Max Parger in ein verbindendes Abenteuer gerät.

ORF 2

20.15 UHR