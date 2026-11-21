TOP-FILME am Samstag
Kriminalfilm: »Mordach – Blutiger Schnee« mit Ina Paule Klink
Spannung. Im Bergdorf Mordach wird die Jägerin Lisa ermordet. Polizeichefin Toni Brandner übernimmt den Fall ihrer ehemals besten Freundin. Lisas Schwiegervater Maximilian Glauber präsentiert sofort einen Außenseiter als Täter, doch Toni weigert sich, dies zu akzeptieren. Sie untersucht familiäre Konflikte. Als ihr der Fall entzogen wird, ermittelt sie heimlich weiter und deckt ein altes Netz aus Korruption auf.
20.15 UHR
Actionkomödie: »R.E.D. – Älter, Härter, Besser« mit Bruce Willis
Krimi. Frank Moses war früher ein Geheimagent des CIA. Nun ist er im Ruhestand. Sein neues Leben langweilt Frank jedoch sehr. Allein die Telefonate mit der Call Center-Mitarbeiterin Sarah bieten ihm etwas Abwechslung. Doch das ändert sich schlagartig, als ihn plötzlich ein Killerkommando eliminieren will. Um sein Leben zu retten und herauszufinden, wer ihm nach dem Leben trachtet, sucht er frühere Weggefährten auf.
20.15 UHR
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Romantikkomödie: »Wunderschön« mit Nora Tschirner & Co
Romanze. Julie verfolgt ihren großen Traum von der Modelkarriere. Obwohl sie sich dafür verbiegen muss, wird sie von ihrer Mitschülerin Leyla beneidet. Die ist mit ihrer Außenseiterrolle ganz und gar nicht glücklich. Währenddessen versuchen Sonja und Milan, den Alltag mit zwei Kindern zu meistern, was alles andere als leicht ist. Und Vicky, die den Glauben an die Liebe lang verloren hat, wird eines besseren belehrt
20.15 UHR
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