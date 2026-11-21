Die Primetime-Highlights im Überblick.

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Kriminalfilm: »Mordach – Blutiger Schnee« mit Ina Paule Klink

Spannung. Im Bergdorf Mordach wird die Jägerin Lisa ermordet. Polizeichefin Toni Brandner übernimmt den Fall ihrer ehemals besten Freundin. Lisas Schwiegervater Maximilian Glauber präsentiert sofort einen Außenseiter als Täter, doch Toni weigert sich, dies zu akzeptieren. Sie untersucht familiäre Konflikte. Als ihr der Fall entzogen wird, ermittelt sie heimlich weiter und deckt ein altes Netz aus Korruption auf.

ORF 2

20.15 UHR

Online first ab Freitag (20.11.26) in der ARD MEDIATHEK - Andi (Max Wagner) und Toni (Sarah Bauerett, li.) vertrauen auf den Verdächtigen Bastian Montag (Anton Spieker, rw.). © © ARD Degeto Film/UFA Fiction/Ro

Actionkomödie: »R.E.D. – Älter, Härter, Besser« mit Bruce Willis

Krimi. Frank Moses war früher ein Geheimagent des CIA. Nun ist er im Ruhestand. Sein neues Leben langweilt Frank jedoch sehr. Allein die Telefonate mit der Call Center-Mitarbeiterin Sarah bieten ihm etwas Abwechslung. Doch das ändert sich schlagartig, als ihn plötzlich ein Killerkommando eliminieren will. Um sein Leben zu retten und herauszufinden, wer ihm nach dem Leben trachtet, sucht er frühere Weggefährten auf.

Niemand nennt Marvin (John Malkovich) ungestraft einen 'alten Mann' ... © Hersteller

Sat 1

20.15 UHR

Romantikkomödie: »Wunderschön« mit Nora Tschirner & Co

ARD Degeto WUNDERSCHÖN, am Montag (14.07.25) um 20:15 Uhr und um 02:00 Uhr im ERSTEN. Für einen kurzen Moment scheint die Beziehung von Sonja (Karoline Herfurth, re.) und Milan (Friedrich Mücke, li.) gar nicht mehr so eingeschlafen. © 2020 Hellinger/Doll Filmproduktion GmbH/Warner Bros. Entertainment GmbH, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter Degeto-Sendung und bei Nennung 'Bild: 2020 Hellinger/Doll Filmproduktion GmbH/Warner Bros. Entertainment GmbH' (S3). ARD Degeto/Programmplanung und Presse, Tel: 069/1509-335, degeto-presse@degeto.de © 2020 Hellinger/Doll Filmprodukti

Romanze. Julie verfolgt ihren großen Traum von der Modelkarriere. Obwohl sie sich dafür verbiegen muss, wird sie von ihrer Mitschülerin Leyla beneidet. Die ist mit ihrer Außenseiterrolle ganz und gar nicht glücklich. Währenddessen versuchen Sonja und Milan, den Alltag mit zwei Kindern zu meistern, was alles andere als leicht ist. Und Vicky, die den Glauben an die Liebe lang verloren hat, wird eines besseren belehrt