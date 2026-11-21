In GTA 6 sorgt Mandy für jede Menge Gesprächsstoff. Jetzt hat sich die Frau hinter der rätselhaften Figur selbst zu erkennen gegeben: Schauspielerin Lexie Shoaibi zeigt sich in einem Instagram-Video und verrät, dass sie Mandy spielt.

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Eine der auffälligsten Nebenfiguren in GTA 6 bekommt ein Gesicht: Schauspielerin Lexie Shoaibi hat in einem Instagram-Video bestätigt, dass sie hinter Mandy steckt. Darin spricht sie direkt in die Kamera und macht damit öffentlich, dass sie die Rolle der Nachbarin von Jason übernommen hat.

Mandy sorgt für Aufregung

Im Spiel begegnet Jason Mandy während der Mission "Rohre verlegen". Eigentlich soll er bei ihr nur die Miete eintreiben und einen verstopften Abfluss reparieren. Doch die Nachbarin hat offenbar andere Pläne: Sie flirtet offensiv mit Jason und versucht, ihn zu verführen.

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Für besonders viel Aufsehen sorgt allerdings ein verstörender Fund im Abfluss. Jason zieht einen Gegenstand heraus, der wie ein menschlicher Finger aussieht. Mandy entreißt ihm diesen sofort. Auch rund um ihr Haus entdecken Spieler verdächtige Gegenstände wie Säurebehälter, Sägen, Seile und ein mögliches Grab.

Fans rätseln über Mandys dunkles Geheimnis

In der Community wird deshalb spekuliert, ob Mandy eine Serienmörderin sein könnte. Rockstar lässt die Hinweise bislang offen und macht die Figur damit zu einem der meistdiskutierten Gesprächsthemen rund um das Spiel.

Eine Romanze mit Mandy ist für Jason übrigens nicht möglich. © Screenshot GIGA

Eine Romanze mit Mandy ist für Jason übrigens nicht möglich. Er weist ihre Annäherungsversuche zurück und bleibt seiner Beziehung zu Lucia treu.

Mit dem Instagram-Video von Lexie Shoaibi wissen Fans nun zumindest, welche Schauspielerin hinter der mysteriösen Nachbarin steckt.