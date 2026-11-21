Die Betroffenen klagen über Übelkeit und Durchfall.

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Eine Kreuzfahrt durch die Karibik hat für zahlreiche Urlauber ein unangenehmes Ende genommen. An Bord der "Caribbean Princess" haben sich innerhalb weniger Tage 148 Menschen mit einem Magen-Darm-Virus infiziert. Neben 134 Passagieren sind auch 14 Besatzungsmitglieder betroffen. Die Reise hatte erst kurz zuvor begonnen.

Das Schiff hatte seine Fahrt am 11. November in Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida begonnen. Von dort aus ging es Richtung Südamerika, durch den Panamakanal und weiter zu verschiedenen Zielen in der Karibik. Doch noch bevor die Reise richtig in Fahrt gekommen war, häuften sich die Krankheitsfälle. Die Betroffenen kämpfen mit Beschwerden wie Erbrechen und Durchfall.

Welcher Krankheitserreger hinter den Infektionen steckt, ist derzeit noch offen. Die US-Gesundheitsbehörde CDC untersucht den Vorfall. Auffällig ist, dass die Erkrankungen nicht alle zur selben Zeit auftraten, sondern sich über mehrere Tage verteilten. Am Reiseplan wurde bislang nichts geändert: Die Ankunft ist weiterhin für den 23. November vorgesehen.

© Getty Images

Reederei verschärft Hygienemaßnahmen

Um weitere Ansteckungen zu verhindern, wurden die Schutzmaßnahmen an Bord ausgeweitet. Die Crew reinigt und desinfiziert Gemeinschaftsbereiche und Kabinen verstärkt. Erkrankte Passagiere werden getrennt von anderen Reisenden untergebracht. Zusätzlich wurden Proben genommen, um den Erreger bestimmen zu können.

Nach Angaben der Reederei ist die Situation unter Kontrolle. Die große Mehrheit der Menschen an Bord sei nicht erkrankt. Die Entwicklung werde gemeinsam mit den zuständigen Gesundheitsstellen weiter beobachtet.

Schon im Frühjahr ein größerer Ausbruch

Für die "Caribbean Princess" ist der aktuelle Vorfall keine Premiere. Bereits im Mai dieses Jahres hatte ein Krankheitsausbruch rund 160 Menschen an Bord getroffen. Für die Reederei Princess Cruises ist es laut den vorliegenden Angaben bereits der vierte registrierte Ausbruch dieser Art im Jahr 2026.

Das 2004 in Dienst gestellte Schiff kann etwa 3100 Gäste aufnehmen. Hinzu kommen rund 1100 Besatzungsmitglieder. Bei einer derart hohen Zahl an Menschen auf engem Raum können sich Infektionskrankheiten zu einer erheblichen Herausforderung für die Bordhygiene entwickeln.