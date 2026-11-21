Opernstar lud ein
Prominent besetzte Film-Präsentation mit Günther Groissböck
Im exklusiven Rahmen des Salon Razumovsky im 3. Wiener Gemeindebezirk ging gestern die hochkarätig besetzte Preview zum Musikfilm "Drei Tage mit Schubert" über die Bühne. Im Mittelpunkt der Produktion steht die Frage, was geschieht, wenn sich Musiker, Dichter und bildende Künstler gemeinsam auf Franz Schuberts Werk "Die schöne Müllerin" einlassen.
Reise zwischen Poesie und Gegenwart
Regisseurin Astrid Bscher schafft in ihrem neuen Film einen Raum für genau diese künstlerischen Begegnungen, musikalischen Entdeckungen und poetischen Momente. Starbass Günther Groissböck verleiht den Liedern seine ganz eigene Deutung und nimmt das Publikum gemeinsam mit dem musikalischen Mastermind der Produktion, Florian Krumpöck, mit auf eine spannende und humorvolle Reise ins 19. Jahrhundert sowie gleichzeitig in die kreative Gegenwart.
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Launige Moderation und bekannte Gäste
Rund um die Filmvorführung führte Hubertus von Hohenlohe sehr launig durch den Talk. Unter den zahlreichen Gästen im Salon Razumovsky wurden zudem Clemens Unterreiner, Max Freiherr und Nanette Freifrau von der Leyen sowie Lila Morgan Schwarzenberg gesichtet.
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