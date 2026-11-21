Im Wiener Salon Razumovsky fand am Freitag eine prominent besetzte Preview zum Musikfilm "Drei Tage mit Schubert" mit Opernstar Günther Groissböck und Hubertus von Hohenlohe statt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im exklusiven Rahmen des Salon Razumovsky im 3. Wiener Gemeindebezirk ging gestern die hochkarätig besetzte Preview zum Musikfilm "Drei Tage mit Schubert" über die Bühne. Im Mittelpunkt der Produktion steht die Frage, was geschieht, wenn sich Musiker, Dichter und bildende Künstler gemeinsam auf Franz Schuberts Werk "Die schöne Müllerin" einlassen.

Astrid Bscher und Clemens Unterreiner © Andreas Tischler / Vienna Press

Reise zwischen Poesie und Gegenwart

Regisseurin Astrid Bscher schafft in ihrem neuen Film einen Raum für genau diese künstlerischen Begegnungen, musikalischen Entdeckungen und poetischen Momente. Starbass Günther Groissböck verleiht den Liedern seine ganz eigene Deutung und nimmt das Publikum gemeinsam mit dem musikalischen Mastermind der Produktion, Florian Krumpöck, mit auf eine spannende und humorvolle Reise ins 19. Jahrhundert sowie gleichzeitig in die kreative Gegenwart.

Lila Schwarzenberg mit Dan K. Kurland © Andreas Tischler / Vienna Press

Launige Moderation und bekannte Gäste

Rund um die Filmvorführung führte Hubertus von Hohenlohe sehr launig durch den Talk. Unter den zahlreichen Gästen im Salon Razumovsky wurden zudem Clemens Unterreiner, Max Freiherr und Nanette Freifrau von der Leyen sowie Lila Morgan Schwarzenberg gesichtet.