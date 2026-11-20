Rauschendes Fest für Thomas Rabitsch im Amerlingbeisl. Zum 70er gratulierte am Donnerstag der halbe Austropop, die wichtigsten Wegbegleiter und seine drei Kinder.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Erwachsen geworden bin ich durch die Anja. Vorher war ich ein Fluffy!" Eindringliche Worte von Star-Produzent und Falco-Bandleader Thomas Rabitsch zum 70er im Wiener Amerlingbeisl. Dort wo er einst das Herz seiner Anja eroberte („Er hatte das bezauberndste Lächeln und die größten Hände.“) und auch Hochzeit feierte: "Als sieben-stündiges Konzert mit 13 Bands!". Auch zum 70er griff er am Donnerstag in die Tasten: Jam-Session mit Sohnemann Jakob am Moog.

Zum 70er zündete Thomas Rabitsch eine Jam-Session mit Sohn Jakob am Moog-Synthesizer. © Thomas Zeidler

Verliebt wie am ersten Tag: Thomas und Anja Rabitsch. © Thomas Zeidler

Kainrath, Gregory, Malovic und Co. zündeten das Geburtstagsständchen. © Thomas Zeidler

Das Geburtstagsständchen kam von seinen "Goldfisch" Roman Gregory, Georgij Makazaria, Tini Kainrath, Edita Malovcic, Drew Sarich und Co., die für Rabitsch den Hansi-Lang-Klassiker "Fräulein Josephine" in "Happy Birthday Thomas" umtexteten.

Peter Vieweger, Caroline Perron, Andreas Babler und Bernhard Rabitsch. © Thomas Zeidler

Conchita und Marianne Mendt feierten Rabitsch. © Thomas Zeidler

Da sangen auch Bruder Bernhard, Conchita, Vizekanzler Andreas Babler, Gerry Keszler, Falco-Ex Caroline Perron, Edgar Böhm, Andreas Mailath-Pokorny, Wolfgang Fischer, Monika Ballwein, Marianne Kohn, Wickerl Adam, Marianne Mendt oder unsere Grammy-Hoffnung Martin Gellner beherzt mit.

oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz gratulierte Rabitsch zum 70er. © Thomas Zeidler

Die Kinder Jakob, Jaël und Josef schenkten ihrem Papa eine Traumreise. © Thomas Zeidler

Das größte Geschenk gab‘s von den drei Kindern Jakob, Josef und Jaël: eine Reise zum berühmten "William-Herschel-Teleskop" auf La Palma. "Damit du, lieber Papa, auch weiterhin nach den Sternen greifen kannst."