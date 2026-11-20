Großes Geschenk
Thomas Rabitsch kann zum 70er nach den Sternen greifen
"Erwachsen geworden bin ich durch die Anja. Vorher war ich ein Fluffy!" Eindringliche Worte von Star-Produzent und Falco-Bandleader Thomas Rabitsch zum 70er im Wiener Amerlingbeisl. Dort wo er einst das Herz seiner Anja eroberte („Er hatte das bezauberndste Lächeln und die größten Hände.“) und auch Hochzeit feierte: "Als sieben-stündiges Konzert mit 13 Bands!". Auch zum 70er griff er am Donnerstag in die Tasten: Jam-Session mit Sohnemann Jakob am Moog.
Auch interessant
Das Geburtstagsständchen kam von seinen "Goldfisch" Roman Gregory, Georgij Makazaria, Tini Kainrath, Edita Malovcic, Drew Sarich und Co., die für Rabitsch den Hansi-Lang-Klassiker "Fräulein Josephine" in "Happy Birthday Thomas" umtexteten.
Da sangen auch Bruder Bernhard, Conchita, Vizekanzler Andreas Babler, Gerry Keszler, Falco-Ex Caroline Perron, Edgar Böhm, Andreas Mailath-Pokorny, Wolfgang Fischer, Monika Ballwein, Marianne Kohn, Wickerl Adam, Marianne Mendt oder unsere Grammy-Hoffnung Martin Gellner beherzt mit.
Das größte Geschenk gab‘s von den drei Kindern Jakob, Josef und Jaël: eine Reise zum berühmten "William-Herschel-Teleskop" auf La Palma. "Damit du, lieber Papa, auch weiterhin nach den Sternen greifen kannst."
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden